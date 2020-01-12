Попри анексію Криму та війну на Донбасі: Австрія хоче діалогу з Росією

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Відень виступає за діалог з Росією, незважаючи на незаконну анексію Криму та війну на Сході України.

За його словами, стійкий мир у Європі буде лише з Росією, а не проти Росії. Про це дипломат заявив в інтерв’ю австрійській газеті Die Presse.

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На переконання австрійського міністра, Росія є "важливим партнером у Європі".

При цьому, журналіст вказав на те, що Росія, можливо, стоїть за масштабною атакою на ІТ-систему МЗС Австрії, на що Шалленберг заявив, що це поки лише "медійне припущення". Він додав, що коли буде точно встановлено походження атаки, Австрія "відреагує належним чином".

Відзначимо, що у коаліційній програмі нового уряду Австрії зазначено, що уряд підтримує продовження санкцій Євросоюзу проти Росії та націлений на економічне і політичне зближення України з Європою. Водночас, у документі вказується на те, що у випадку досягнення прогресу в реалізації Мінських домовленостей слід розглянути можливість поступового зняття санкцій з РФ.

До слова, 19 грудня 2019 року Європейський Союз офіційно оголосив про продовження санкції проти Росії до червня 2020 року.

Про які санкції йдеться?Європейський союз після анексії Криму у 2014 році й початку бойових дій на Донбасі запровадив і щоразу продовжує санкції проти РФ за агресію проти України.



Економічні санкції:



► Обмежують доступ певних російських банків і компаній до ринків капіталу в ЄС;

► Накладають заборону на експорт і імпорт у торгівлі зброєю;

► Встановлюють заборону на експорт товарів подвійного призначення для військового використання або для військових кінцевих отримувачів у Росії;

► Обмежують доступ Росії до певних технологій і послуг, які можуть бути використані у видобуванні нафти й пошуку її покладів.