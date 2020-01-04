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      Новий формат переговорів щодо Криму: як можуть відреагувати Франція і Німеччина

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      Україна пропонує створити новий формат для переговорів щодо повернення Криму / gettyimages.com

      Правильно, що Україна хоче інтернаціоналізувати питання анексії Криму, запропонувавши окремий формат для переговорів. Факт анексії Росією Криму цивілізований світ не визнає. Тому були запроваджені санкції проти Росії, які діятимуть доти, поки окупант не звільнить Крим.

      Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану закордонних справ" Олександр Хара.

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      Захід, США зокрема, постійно повторюють, що не визнають анексії Криму. ЄС продовжують кримські санкції проти Росії. Важливо постійно тримати в полі зору наших партнерів питання анексії Криму,
      – зазначає Олександр Хара.

      За словами дипломата, жоден міжнародний формат не може забезпечити повернення Криму Україні. В агресора, на жаль, є ще ресурси не тільки для того, щоб продовжувати війну проти України і посилювати мілітаризацію Криму. Зокрема, зауважує Хара, росіяни перекривають Чорне і Азовське моря, щоб перешкодити мирному пересуванню українських товарів і послуг морськими шляхами. Адже 80% міжнародної торгівлі України йде через чорноморські порти.

      9 грудня у Парижі відбулась зустріч лідерів у нормандському форматі. Про окупований півострів там не говорили. Президент Зеленський заявив, що готувався предметно і дуже хотів обговорювати питання Криму Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим під час нормандського саміту. Однак обставини переговорів з Путіним не дозволили підняти цю тему. До питання Криму, за словами Зеленського, просто не дійшли.

      Україна наразі не може вплинути на політику Кремля щодо утисків українських громадян. Але це не означає, що про це не треба говорити. Німеччина і Франція не будуть проти переговорного формату по Криму. Навіть можна добитися розширення санкцій. Приміром, багато підприємств російського ВПК модернізують військовий флот у Криму. Логічно було б проти цих підприємств ввести санкції. Це важливо для безпеки і європейців,
      – наголосив Олександр Хара.

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      Як відбулася анексія Криму? Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Майдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Паралельно з'явилося угруповання з російських "казаків", які діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      16 березня 2014 року в Криму Росія провела "референдум" про приєднання півострова до РФ. Він був незаконним, а результати – сфальсифіковані. "Референдум" не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Але Кремль вважає його підставою для "приєднання" півострова до Росії. Україна на той момент не мала ресурсів, щоб завадити анексії Криму.

      Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба вважає, що Україні потрібен міжнародний формат на кшталт нормандського, на якому обговорюватиметься анексія Криму Росією. Кулеба наполягає на запуску креативнішого формату, схожого на нормандський. Водночас, віце-прем'єр зазначив, що Україна розуміє, що Росія виступатиме проти таких ініціатив.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Нормандський формат Санкції
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