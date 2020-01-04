Новый формат переговоров относительно Крыма: как могут отреагировать Франция и Германия

Правильно, что Украина хочет интернационализировать вопрос аннексии Крыма, предложив отдельный формат для переговоров. Факт аннексии Россией Крыма цивилизованный мир не признает. Поэтому были введены санкции против России, которые будут действовать до тех пор, пока оккупант не освободит Крым.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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Запад, США в частности, постоянно повторяют, что не признают аннексию Крыма. ЕС продолжают крымские санкции против России. Важно постоянно держать в поле зрения наших партнеров вопрос аннексии Крыма,

– отмечает Александр Хара.

Согласно словам дипломата, ни один международный формат не может обеспечить возвращение Крыма Украине. У агрессора, к сожалению, еще есть ресурсы не только для того, чтобы продолжать войну против Украины и усиливать милитаризацию Крыма. В частности, отмечает Хара, россияне перекрывают Черное и Азовское моря, чтобы помешать мирному передвижению украинских товаров и услуг морскими путями. Ведь 80% международной торговли Украины идет через черноморские порты.

9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров в нормандском формате. Об оккупированном полуострове там не говорили. Президент Зеленский заявил, что готовился предметно и очень хотел обсуждать вопрос Крыма. Зеленский объяснил, почему не говорил с Путиным о Крыме во время нормандского саммита. Однако обстоятельства переговоров с Путиным не позволили поднять эту тему. К вопросу Крыма, согласно словам Зеленского, просто не дошли.

Украина пока не может повлиять на политику Кремля относительно притеснений украинских граждан. Но это не значит, что об этом не надо говорить. Германия и Франция не будут против переговорного формата относительно Крыма. Даже можно добиться расширения санкций. К примеру, многие предприятия российского ВПК модернизируют военный флот в Крыму. Логично было бы против этих предприятий ввести санкции. Это важно для безопасности и европейцев,

– отметил Александр Хара.

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Как произошла аннексия Крыма? Россия начала захватывать полуостров 20 февраля 2014 года. В это время в Украине продолжался Майдан, однако Виктор Янукович еще оставался официальным президентом. В конце февраля Россия начала перебрасывать на территорию Крыма своих военных в форме без опознавательных знаков. Параллельно появилась группировка из российских "казаков", которые действовали под прикрытием "самообороны Крыма".

16 марта 2014 года в Крыму Россия провела "референдум" о присоединении полуострова к РФ. Он был незаконным, а результаты – сфальсифицированными. "Референдум" не признали ни Украина, ни цивилизованный мир. Но Кремль считает его основанием для "присоединения" полуострова к России. Украина на тот момент не имела ресурсов, чтобы помешать аннексии Крыма.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что Украине нужен международный формат вроде нормандского, на котором будет обсуждаться аннексия Крыма Россией. Кулеба настаивает на запуске креативного формата, похожего на нормандский. В то же время, вице-премьер отметил, что Украина понимает, что Россия будет выступать против таких инициатив.