В России придумали, как достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Корабль, который строил скандальный газопровод в обход Украины "Северный поток-2", попал под санкции США. Однако в России нашли уже новый, обещают достроить газопровод до конца 2020 года.

Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что завершить строительство возможно с помощью судна, которое сейчас находится на Дальнем Востоке, пишет "РБК-Украина".

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Однако нужно определенное время для того, чтобы подготовить корабль,

– сказал российский политик.

Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2" этому кораблю нужно плыть до датских вод около 2 месяцев.

Заметим, что трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

Между тем, в Германии ожидают завершения строительства во второй половине 2020 года.

Санкции США против "Северного потока-2": основное

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.

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Как отреагировали на санкции в России: