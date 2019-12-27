В России придумали, как достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США
Корабль, который строил скандальный газопровод в обход Украины "Северный поток-2", попал под санкции США. Однако в России нашли уже новый, обещают достроить газопровод до конца 2020 года.
Министр энергетики России Александр Новак подчеркнул, что завершить строительство возможно с помощью судна, которое сейчас находится на Дальнем Востоке, пишет "РБК-Украина".
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Однако нужно определенное время для того, чтобы подготовить корабль,
– сказал российский политик.
Для того, чтобы возобновить строительство "Северного потока-2" этому кораблю нужно плыть до датских вод около 2 месяцев.
Заметим, что трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.
Между тем, в Германии ожидают завершения строительства во второй половине 2020 года.
Санкции США против "Северного потока-2": основное
Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.
Справка. "Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.
Кто и что попадает под удар американских санкций:
- судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;
- иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;
- руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);
- транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанным лицам.
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Как отреагировали на санкции в России:
- Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" достроят, уже будто бы есть другие варианты завершения работ.
- Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно дать ответ на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, чтобы не нанести вред себе. Лавров также утверждает, что газопровод "достроят, несмотря на все угрозы".