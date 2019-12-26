В России озвучили вариант ответа на санкции против "Северного потока-2"

В России уже озвучили по крайней мере один вариант ответа США из-за санкций против "Северного потока-2". Там могут расширить список иностранцев, которым запрещен въезд в страну.

Ответ на санкции против газопровода "будет не только риторический", об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков, пишет российский "Интерфакс".

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Он также утверждает, что ответ точно будет, потому что "об этом уже заявили на уровне руководства".

Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, до какого срока что-то сделать, о чем-то объявить,

– добавил Рябков.

Российский политик озвучил один из вариантов ответа. По его словам, те, кто имеют отношение к продвижению санкций против России не смогут въехать в страну свободно, как любой американец.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-писем на въезд в Россию. Их списки, американские, относительно ограничений на въезд в США часто становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", – сказал он.

Рябков также отметил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, который работает на территории России.

Санкции США против "Северного потока-2": основное

Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, строящих вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Газопровод должен поставлять газ в Европу в обход Украины, сейчас он готов примерно на 92%.

"Северный поток-2" – это магистральный газопровод через Балтийское море из России в ЕС, в который "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины.

Кто и что попадает под удар американских санкций:

судна, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов (30,5 метров) ниже уровня моря;

иностранцы, которые продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для построения газопроводов;

руководители компаний, занимающихся строительством "Северного потока-2" (им могут отказывать в визах);

транзакции, связанные с имуществом или интересами в США вышеуказанных лиц.

Первые последствия уже есть – трубоукладчик российского газопровода "Северный поток-2" – швейцарская компания Allseas – сейчас приостановила выполнение работ. Компания ждет объяснений относительно американских санкций.

Как отреагировали в России на санкции?

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в России не видят никакой катастрофы в санкциях США, направленных на остановку строительства "Северного потока-2". Российский премьер подчеркнул, что "Северный поток-2" достроят, уже якобы есть другие варианты завершения работ.

Глава МИД России Сергей Лавров пообещал точно дать ответ на санкции США против скандального "Северного потока-2". В то же время там хотят сделать это так, "чтобы не нанести вред себе". Лавров также утверждает, что газопровод "достроят, несмотря на все угрозы".

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Американские санкции раскритиковали в Германии, свое слово тут сказала канцлер Германии Ангела Меркель. Она обещает вести "решительные переговоры" по этому поводу.