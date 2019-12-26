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      У Росії озвучили варіант відповіді на санкції проти "Північного потоку-2"

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      У Росії назвали варіант відповіді на санкції проти "Північного потоку-2" / EPA

      У Росії вже озвучили принаймні один варіант відповіді США через санкції проти "Північного потоку-2". Там можуть розширити список іноземців, яким заборонено в'їзд в країну.

      Відповідь на санкції проти газопроводу "буде не тільки риторична", про це заявив заступник голови МЗС Сергій Рябков, пише російський "Интерфакс".

      Знайте більше: У Росії заявили про готовність створити спеціальне судно, щоб добудувати "Північний потік-2"

      Він також стверджує, що відповідь точно буде, бо "про це вже заявили на рівні керівництва". 

      Поспішати ми з цим не будемо, тут немає ніякої гонки, до якогось терміну щось здійснити, про щось оголосити,
      – додав Рябков.

      Російський політик озвучив один із варіантів відповіді. За його словами, ті, хто мають відношення до просування санкцій проти Росії не зможуть в'їхати в країну вільно, як будь-який американець.

      "Відповідь буде знайдено, вона може бути у формі розширення наших стоп-листів на в'їзд у Росію. Їх списки, американські, щодо обмежень на в'їзд в США часто стають надбанням гласності, у нас такої практики немає", – сказав він.

      Рябков також зазначив, що Москва не має наміру вводити обмеження проти американського бізнесу, який працює на території Росії.

      Санкції США проти "Північного потоку-2": основне 

      Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2") через Балтійське море. Газопровід має постачати газ до Європи в обхід України, наразі він готовий приблизно на 92%.

      "Північний потік2" – це магістральний газопровід через Балтійське море з Росії до ЄС, у який "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України.

      Хто і що потрапляє під удар американських санкцій:

      • судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів (30,5 метрів) нижче рівня моря;
      • іноземці, які продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для побудови газопроводів;
      • керівники компаній, що займаються будівництвом "Північного потоку-2" (їм можуть відмовляти у візах);
      • транзакції, пов'язаних з майном або інтересами у США вищезгаданих осіб.

      Перші наслідки вже є – трубоукладальник російського газопроводу "Північний потік-2" – швейцарська компанія Allseas – наразі призупинила виконання робіт. Компанія чекає пояснень щодо американських санкцій.

      Як відреагували у Росії на санкції?

      • Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що у Росії не бачать ніякої катастрофи у санкціях США, спрямованих на зупинку будівництва "Північного потоку-2".  Російський прем’єр наголосив, що "Північний потік-2" добудують, вже ніби то є інші варіанти завершення робіт.
      • Глава МЗС Росії Сергій Лавров пообіцяв точно дати відповідь на санкції США проти скандального "Північного потоку-2". Водночас там хочуть зробити це так, "щоб не завдати шкоди собі". Лавров також стверджує, що газопровід "добудують – попри всі загрози".

      Читайте також: Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна

      Американські санкції розкритикували у Німеччині, своє слово відразу сказала канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Вона обіцяє вести "рішучі переговори" з цього приводу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Газ Новини Росії Новини США Північний потік-2 Санкції Новини політики
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