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      Санкции Украины против России: какие убытки несет РФ?

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      Украина ввела в действие большой пакет санкций против России
      Украина ввела в действие большой пакет санкций против России / Фото из открытых источников

      Украинские санкции против России могут быть и не болезненными. Финансово на Кремль эти санкции особо не повлияют, но это положительный знак для Запада.

      Об этом 24 каналу рассказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      По словам дипломата, российские компании, которые попали в санкционный список Украины – повод просить западных партнеров включать их тоже в свои списки.

      Украина должна показать Западу, что российские компании нарушают наше законодательство. В частности те, которые принимали участие в строительстве крымского моста. Или участвовали в интеграции крымских предприятий в российский ВПК. Это даст основания американцам накладывать санкции и вводить репрессивные действия по экспорту российского оружия,
      – говорит Хара.

      Кроме того, замечает эксперт, в соответствии с украинским Уголовным кодексом, за незаконный въезд в оккупированный Крым (не через украинские контрольно-пропускные пункты – "24") предусмотрено заключение до трех лет. И Украина может обращаться в Интерпол, чтобы тех граждан России, кто нарушил закон и избегает ответственности, можно было задержать в европейских странах или США. Таким образом мы можем достать тех, кого непосредственно наказать не можем.

      "Надо постоянно говорить, что милитаризация Россией Крыма – угроза не только Украине, членам НАТО в Черноморском регионе, а в целом Западу. В первую очередь, США в Средиземном море и на Ближнем Востоке", – отмечает Александр Хара.

      Дипломат также добавил: осенью 2018 года США ввели санкции против нескольких российских компаний, которые покупали нефть в Иране, несмотря на эмбарго. Несколько судов, которые незаконно перевозили нефть, входят в наши санкционные списки, поскольку заходили в порты Крыма. И это тоже основание для усиления Западом антироссийских санкций.

      Какие санкции против России ввела Украина? Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России. Ограничения применены к руководителям Совета Федерации Федерального собрания РФ и депутатов Государственной Думы РФ. Под санкции попали россияне, которые причастны к захвату украинских моряков и судов вблизи Керченского пролива, а также те, кто были привлечены к строительству Керченского моста, проведению псевдовыборов на оккупированных территориях и тому подобное.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Новости США Аннексия Крыма Конфликт в Азовском море Санкции Крымский мост
      Источник: 24 канал
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