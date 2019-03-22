Санкції України проти Росії: яких збитків зазнає РФ?

Українські санкції проти Росії можуть бути і неболючими. Фінансово на Кремль ці санкції особливо не вплинуть, але це позитивний знак для Заходу.

Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами дипломата, російські компанії, які потрапили в санкційний список України – нагода просити західних партнерів включати їх теж у свої списки.

Україна повинна показати Заходу, що російські компанії порушують наше законодавство. Зокрема ті, що брали участь у будівництві кримського мосту. Або брали участь у інтеграції кримських підприємств у російський ВПК. Це дасть підстави американцям накладати санкції і вводити репресивні дії щодо експорту російської зброї,

– говорить Хара.

Крім того, зауважує експерт, згідно з українським Кримінальний кодексом, за незаконний в'їзд в окупований Крим (не через українські контрольно-пропускні пункти – "24") передбачено ув’язнення до трьох років. І Україна може звертатися до Інтерполу, щоб тих громадян Росії, хто порушив закон і уникає відповідальності, можна було затримати в європейських країнах чи США. Таким чином ми можемо дістати тих, кого безпосередньо покарати не можемо.

"Треба постійно казати, що мілітаризація Росією Криму – загроза не лише Україні, членам НАТО в Чорноморському регіоні, а в цілому Заходу. В першу чергу, США в Середземному морі і на Близькому Сході", – наголошує Олександр Хара.

Дипломат також додав: восени 2018 року США ввели санкції проти кількох російських компаній, які купували нафту в Ірані попри ембарго. Кілька суден, які незаконно перевозити нафту, входять у наші санкційні списки, оскільки заходили в порти Криму. І це теж підстава для посилення Заходом антиросійських санкцій.

Які санкції проти Росії ввела Україна? Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.