07:21
22 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін подався у кіно. Що буде з Казахстаном
      Вєсті Кремля
      10:32, 21 березня
      Вєсті.UA: Зеленський склав конкуренцію Кличку. Диктатор Ляшко
      Вєсті.UA
      20:35, 21 березня
      Екопарк чи забудова: як принциповість столичної влади виявилася фейком
      ЦРУ
      09:01, 20 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як доносили у Союзі
      Згадати все
      23:50, 20 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЄВ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАФТОГАЗ

      Санкції України проти Росії: яких збитків зазнає РФ?

      313 Читать новость на русском
      Україна ввела в дію великий пакет санкцій проти Росії
      Україна ввела в дію великий пакет санкцій проти Росії / Фото з відкритих джерел

      Українські санкції проти Росії можуть бути і неболючими. Фінансово на Кремль ці санкції особливо не вплинуть, але це позитивний знак для Заходу.

      Про це 24 каналу розповів дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

      Читайте також: Захід вручив Путіну перемогу в Азовському морі, – Atlantic Council

      За словами дипломата, російські компанії, які потрапили в санкційний список України – нагода просити західних партнерів включати їх теж у свої списки.

      Україна повинна показати Заходу, що російські компанії порушують наше законодавство. Зокрема ті, що брали участь у будівництві кримського мосту. Або брали участь у інтеграції кримських підприємств у російський ВПК. Це дасть підстави американцям накладати санкції і вводити репресивні дії щодо експорту російської зброї,
      – говорить Хара.

      Крім того, зауважує експерт, згідно з українським Кримінальний кодексом, за незаконний в'їзд в окупований Крим (не через українські контрольно-пропускні пункти – "24") передбачено ув’язнення до трьох років. І Україна може звертатися до Інтерполу, щоб тих громадян Росії, хто порушив закон і уникає відповідальності, можна було затримати в європейських країнах чи США. Таким чином ми можемо дістати тих, кого безпосередньо покарати не можемо.

      "Треба постійно казати, що мілітаризація Росією Криму – загроза не лише Україні, членам НАТО в Чорноморському регіоні, а в цілому Заходу. В першу чергу, США в Середземному морі і на Близькому Сході", – наголошує Олександр Хара.

      Дипломат також додав: восени 2018 року США ввели санкції проти кількох російських компаній, які купували нафту в Ірані попри ембарго. Кілька суден, які незаконно перевозити нафту, входять у наші санкційні списки, оскільки заходили в порти Криму. І це теж підстава для посилення Заходом антиросійських санкцій.

      Які санкції проти Росії ввела Україна? Президент України Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії. Обмеження застосовані до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ. Під санкції потрапили росіяни, які причетні до захоплення українських моряків та суден поблизу Керченської протоки, а також ті, хто були залучені до будівництва Керченського мосту, проведення псевдовиборів на окупованих територіях тощо.

      blog_ava
      Вибух на хімзаводі у Китаї: кількість жертв різко зросла
      сьогодні
      179
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Новини США Війна на Донбасі Анексія Криму Конфлікт в Азовському морі Санкції Кримський міст
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      сьогодні , 00:03 Як українські судді ставлять під сумнів компетенцію міжнародних судів
      Ірина Шиба 277
      Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      21 березня , 22:02 Головні новини 21 березня: бюлетені довжиною у півекватора та скандал навколо заяви Луценка
      1980
      Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      21 березня , 22:00 Из грязи в князи, или Привычка зарабатывать на войне
      Ольга Черненко 643
      Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      21 березня , 20:02 Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов
      Яніна Ткачук 3255
      Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      21 березня , 19:01 Що про кандидатів у президенти може розповісти їхній одяг
      2208
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук