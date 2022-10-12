Санкционная изоляция РФ: в каком направлении движется Россия и что об этом говорит пропаганда теперь

6 октября Европейский Союз принял восьмой пакет санкций против России за попытку аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Агрессор до сих пор пытается оправдать действие санкций и изоляцию "развитием собственной экономики и налаживанием международных связей".

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал публикации в российских медиа по международным отношениям и промышленности в сентябре, передает 24 канал.

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В течение июня-августа в пророссийских СМИ на Западе европейцев пугали "холодным и голодным будущим", рассказывали о том, что "санкции не вредят России, а даже делают ее сильнее", а США обвиняли в том, что их "стратегическая цель — ослабление России", в том числе путем применения санкций".

Китай – политический партнер, а юань – новый доллар

Со временем скрывать подлинные последствия санкций для России становится труднее даже для пропагандистских медиа. Проанализировали, что в сентябре они держали в своем медийном поле зрения чаще всего Латинскую Америку и Китай, хотя риторика по ним различна.



Скриншот из пропагандистских медиа

Если с Китаем, как показывает Россия, у них все и так "налажено" и просто "в дальнейшем все идет по плану", то страны Латинской Америки использует как "предательство" с направлением на Запад.

Скриншот из пропагандистских медиа

Китай в российских медиа выступает как "политический партнер, отвечающий России взаимностью". Путин рассказывает со своей стороны о "дружеских отношениях с Китаем", а юань называют "новым долларом".

Скриншот из пропагандистских медиа

Промо карты "Мир"

В марте 2022 года крупнейшие платежные системы мира Visa и Mastercard сообщили о прекращении сделок на территории России.

Скриншот из пропагандистских медиа

Еще после санкций против России в 2014 году Банк России и Национальная система платежных карт запустили российскую платежную систему "Мир". Однако в 2022 году даже те страны мира, которые раньше принимали российские карты «Мир», также начали отказываться обслуживать их.

В то же время российские медиа спасают свои отношения в сотрудничестве с Турцией и рассказывают о якобы новых партнерах в работе с карточкой "Мир"

"Импортозамещение и параллельный импорт"

Продажи автомобилей с начала полномасштабного вторжения России в Украину приостановили ряд ключевых автопроизводителей, среди которых Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors и Skoda.

Российские медиа сразу же начали расхваливать собственную автомобильную промышленность, акцентируя внимание на их "истории и устремленности в будущее". Чтобы не задавать настроение полной изоляции, впоследствии запустили в новостных публикациях, так сказать, рекламную кампанию китайских автомобилей, еще оставшихся на их рынке.

Аналогичная ситуация со смартфонами, только здесь уже об "импортозамещении" даже не говорится, поэтому выбор сужается только к китайским. Еще 1 марта компания Apple Inc заявила о прекращении продаж всей своей продукции в России.

Скриншот из пропагандистских медиа

"Наибольший урожай России"

Заявление о "рекордном урожае" от Путина не ново. Следует обратить внимание не "сколько", а как президент России собирает урожай в этом году. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Россия похищает украинское зерно, блокирует суда в Черноморском регионе, предназначенные для перевозки зерна и продовольствия, поджигает поля в Украине и повреждает зернохранилища.

Скриншот из пропагандистских медиа

В общем, несмотря на все попытки Кремля дискредитировать влияние санкций на РФ, рассказы об их "положительном влиянии для России" оказываются бесполезными, когда дело доходит до реального положения дел.

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