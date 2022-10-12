Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки проаналізував публікації у російських медіа щодо міжнародних відносин та промисловості у вересні, передає 24 канал.

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Протягом червня-серпня у проросійських ЗМІ на Заході європейців лякали "холодним і голодним майбутнім", розповідали про те, що "санкції не шкодять Росії, а навіть роблять її сильнішою", а США звинувачували у тому, що їхньою "стратегічною метою є послаблення Росії, зокрема й шляхом застосування санкцій".

Китай – політичний партнер, а юань – новий долар

З часом приховувати справжні наслідки санкцій для Росії стає важче навіть для пропагандистських медіа. Проаналізували, що у вересні вони тримали у своєму медійному полі зору найчастіше Латинську Америку і Китай, хоча риторика щодо них різна.



Скриншот із пропагандистських медіа

Якщо з Китаєм, як показує Росія, у них усе й так "налагоджено" і просто "надалі все йде за планом", то країни Латинської Америки використовує як "зраду" з направленням на Захід.





Скриншот із пропагандистських медіа

Китай в російських медіа виступає як "політичний партнер, що відповідає Росії взаємністю". Путін розповідає зі свого боку про "дружні стосунки з Китаєм", а юань називають "новим доларом".





Скриншот із пропагандистських медіа

Промо картки "Мир"

У березні 2022 року найбільші платіжні системи світу Visa та Mastercard повідомили про припинення операцій на території Росії.





Скриншот із пропагандистських медіа

Ще після санкцій проти Росії у 2014 Банк Росії та Національна система платіжних карток запустили російську платіжну систему "Мир". Проте у 2022 навіть ті країни світу, що раніше приймали російські картки «Мир», також почали відмовлятися обслуговувати їх.

Натомість російські медіа рятують свої відносини у співпраці з Туреччиною та розповідають про начебто нових партнерів у роботі з карткою "Мир"

"Імпортозаміщення та паралельний імпорт"

Продажі автомобілів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну призупинили низка ключових автовиробників, серед яких: Audi, Jaguar, Land Rover, BMW, Mercedes, Citroen, General Motors та Skoda.

Російські медіа одразу ж почали розхвалювати власну автомобільну промисловість, акцентуючи увагу на їхній "історії та спрямованості у майбутнє". Щоб не задавати настрій повної ізоляції, згодом запустили у новинних публікаціях, так би мовити, рекламну кампанію китайських автомобілів, які ще залишилися на їхньому ринку.

Аналогічна ситуація зі смартфонами, тільки тут уже про "імпортозаміщення" навіть не мовиться, тож вибір звужується лише до китайських. Ще 1 березня компанія Apple Inc заявила про припинення продажів усієї своєї продукції в Росії.

Скриншот із пропагандистських медіа

"Найбільший урожай Росії"

Заява про "рекордний врожай" від Путіна не нова. Варто звернути увагу не "скільки", а як президент Росії збирає врожай у цьому році. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Росія викрадає українське зерно, блокує судна у Чорноморському регіоні, призначені для перевезення зерна й іншого продовольства, підпалює поля в Україні та пошкоджує зерносховища.





Скриншот із пропагандистських медіа

Загалом, попри всі намагання Кремля дискредитувати вплив санкцій на РФ, розповіді про їхній "позитивний вплив для Росії" виявляються марними, коли справа доходить до реального стану справ.

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