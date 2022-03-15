Санкционное давление на Россию будет усиливаться, – Кулеба поговорил с главой МИД Канады
15 марта 2022 , 04:29Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба в твитере
Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с канадской коллегой Мелани Жоли. Обсудили поддержку Украины и санкции против России.
Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил в своих соцсетях 14 марта.
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Говорили с Мелани Жоли о путях прекращения российской агрессии против Украины. Согласились, что санкционное давление на Россию продолжит усиливаться,
– отметил Дмитрий Кулеба.
Глава МИД также добавил, что канадское государство поддерживает Украину на всех возможных фронтах.