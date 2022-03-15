Санкционное давление на Россию будет усиливаться, – Кулеба поговорил с главой МИД Канады

Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с канадской коллегой Мелани Жоли. Обсудили поддержку Украины и санкции против России.

Об этом глава Министерства иностранных дел сообщил в своих соцсетях 14 марта.

Читайте также США вводят санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России

Говорили с Мелани Жоли о путях прекращения российской агрессии против Украины. Согласились, что санкционное давление на Россию продолжит усиливаться,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД также добавил, что канадское государство поддерживает Украину на всех возможных фронтах.