Стал дыбом: в Санкт-Петербурге автобус врезался в столб и повис над землей, – видео

В Санкт-Петербурге произошло жуткое ДТП: автобус врезался в столб. После этого транспортное средство буквально встало дыбом. Водителя вызволяли из ловушки спасатели.

Авария произошла на Ленинском проспекте. Рейсовый автобус столкнулся со столбом освещения и повис над землей.

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Водителя заблокировало в кабине

Водитель остался заблокированным в кабине, а пассажиров эвакуировали сотрудники МЧС. Не обошлось и без пострадавших.

Травмы получили, кроме водителя, еще кондуктор и трое пассажиров. Троих пострадавших госпитализировали в очень тяжелом состоянии.

Смотрите впечатляющие видео с места ДТП / видео из телеграм-каналов:

В конце апреля в России произошло масштабное столкновение нескольких авто

Отметим, что 30 апреля смертельная авария произошла на дороге Астрахань – Ставрополь. В ДТП попали сразу три транспортных средства: легковушка, микроавтобус и грузовик. В микроавтобусе ехали дети. Погибли 5 человек. Пострадавших доставили в больницы нескольких российских городов.