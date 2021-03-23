В Санкт-Петербурге 23 марта местных жителей ждал "горячий сюрприз". Посреди улицы Исполкомской прорвало трубу. Вверх на 15 метров поднялась струя с кипятком.

Видео впечатляющего зрелища сразу распространили в соцсетях и российских СМИ. На кадрах видно, что вода поднялась выше четырехэтажного дома, расположенного рядом.

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Кипятком облило и машины, и дома рядом

Кипятком помыло не только машины, которым "повезло" оказаться утром на Исполкомской, но и здания вокруг. Из-за пара видимость на улице практически нулевая, говорят очевидцы. Из-за инцидента отменили и движение трамваев по этой улице.

В "Теплосетях" Санкт-Петербурга сообщили, что аварийная бригада уже работает на месте. Говорят, новый фонтан в городе возник из-за халатности управленческих компаний. Мол, они не следят за состоянием систем отопления.

Местные жители остались без тепла

Местные власти раздают обещания, что всем водителям, чьи машины пострадали от горячего душа, убытки компенсируют. А жители района остались без отопления минимум до утра 24 марта.

Смотрите видео с петербургским фонтаном из кипятка / Видео из соцсетей и СМИ: