В российском цирке слоны устроили драку прямо во время выступления. Опасный инцидент произошел в Казани во время программы "Шоу слонов и магия цирка".

После этого, выступления в цирке Казани временно отменили. Ряд очевидцев поделились кадрами эпической драки в сети.

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Зрители успели убежать

На видео видно, как один из слонов повалил другого на край манежа и якобы пытался столкнуть его за его пределы. Зрители, сидевшие рядом, бросились бежать.

В результате такого "выяснения отношений" никто не пострадал. Дрессировщикам удалось быстро успокоить животных. Интересно, что в 2016 году между этими же слонами уже возникал похожий конфликт.

Начало "спора" между животными: видео из телеграм-канала "Еду в Татарстан"

Инцидент в российском цирке: видео из телеграм-канала Baza

В анонсе на сайте цирка указано, что шоу демонстрирует "синтез лучших традиций цирковой дрессуры и высочайшего мастерства исполнения продемонстрирует аттракцион с индийскими слонами".