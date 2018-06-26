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В Казани страус напал на посетителей цирка: видео

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В России второй раз за месяц случился неприятный инцидент с животным в цирке
В России второй раз за месяц случился неприятный инцидент с животным в цирке / sanovnik.bg

В России второй раз за месяц случился неприятный инцидент с животным в цирке. 24 июня в Казани во время выступления страус бросился в зал с людьми. К счастью, обошлось без тяжело травмированных.

Видео инцидента разместил в Twitter Рустем Адагамов.

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Вчера в Казани во время циркового представления страус, измученный своим дрессировщиком, запаниковал и бросился с арены в зал для зрителей. Обошлось без травм,
– написал блогер.

В соцсети бурно отреагировали на видеоролик.

"Радоваться страданиям животных могут только люди, которым чужда эмпатия. Еще детей туда водят, а потом удивляются, откуда берутся маленькие живодеры", – пишут люди в комментариях к видео.

Отметим, что на кадрах видно, как животное в какой-то момент перестает слушать дрессировщика и бросается на трибуну с людьми. Страус пронесся по людским головам, а затем дрессировщик снова загнал его на арену цирка.

Напомним, это уже не первый инцидент с животным в российском цирке. 16 июня в селе Ольховка Волгоградской области Российской Федерации медведь набросился на дрессировщика прямо во время выступления цирка-шапито.

Теги: Новости России мир животных
Источник: 24 Канал
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