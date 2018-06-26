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У Казані страус напав на відвідувачів цирку: відео

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У Росії вдруге за місяць трапився неприємний інцидент із твариною у цирку.
У Росії вдруге за місяць трапився неприємний інцидент із твариною у цирку. / sanovnik.bg

У Росії вдруге за місяць трапився неприємний інцидент із твариною у цирку. 24 червня у Казані під час виступу страус кинувся у зал із людьми. На щастя, обійшлося без тяжко травмованих.

Відео інциденту розмістив у Twitter Рустем Адагамов.

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Вчора в Казані під час циркової вистави страус, змучений своїм дресирувальником, запанікував і кинувся з арени в зал для глядачів. Обійшлося без травм,
– написав блогер.

У соцмережі бурхливо відреагували на відеоролик.

"Радіти стражданню тварин можуть лише люди, яким чужа емпатія. Ще дітей туди водять, а потім дивуються, звідки беруться малі шкуродери", – пишуть люди у коментарях до відео.

Зазначимо, що на кадрах видно, як тварина в якийсь момент перестає слухати дресирувальника та кидається на трибуну з людьми. Страус пронісся по людських головах, а потім дресирувальник знову загнав його на арену цирку.

Нагадаємо, це вже не перший інцидент із твариною у російському цирку. 16 червня у селі Вільхівка Волгоградської області Російськоїї Федерації ведмідь накинувся на дресирувальника прямо під час виступу цирку-шапіто. 

Теги: Новини Росії світ тварин
Джерело: 24 Канал
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