У Казані страус напав на відвідувачів цирку: відео

У Росії вдруге за місяць трапився неприємний інцидент із твариною у цирку. 24 червня у Казані під час виступу страус кинувся у зал із людьми. На щастя, обійшлося без тяжко травмованих.

Відео інциденту розмістив у Twitter Рустем Адагамов.

Читайте також: На Азовському узбережжі – нашестя отруйних медуз: відео

Вчора в Казані під час циркової вистави страус, змучений своїм дресирувальником, запанікував і кинувся з арени в зал для глядачів. Обійшлося без травм,

– написав блогер.

У соцмережі бурхливо відреагували на відеоролик.

"Радіти стражданню тварин можуть лише люди, яким чужа емпатія. Ще дітей туди водять, а потім дивуються, звідки беруться малі шкуродери", – пишуть люди у коментарях до відео.

Зазначимо, що на кадрах видно, як тварина в якийсь момент перестає слухати дресирувальника та кидається на трибуну з людьми. Страус пронісся по людських головах, а потім дресирувальник знову загнав його на арену цирку.

Вчера в Казани во время циркового представления страус, измученный своим дрессировщиком, запаниковал и бросился с арены в зрительный зал. Обошлось без травм.



НЕ ХОДИТЕ В ЦИРК, ГДЕ ВЫСТУПАЮТ ДРЕССИРОВАННЫЕ ЖИВОТНЫЕ!

Не поддерживайте существование этих пыточных у себя в городе! pic.twitter.com/qfPuYi4KQn — Рустем Адагамов (@adagamov) 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, це вже не перший інцидент із твариною у російському цирку. 16 червня у селі Вільхівка Волгоградської області Російськоїї Федерації ведмідь накинувся на дресирувальника прямо під час виступу цирку-шапіто.