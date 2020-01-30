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      Жорстокі тортури і години тренувань: чому необхідно відмовитися від тварин у цирках

      Інститут просвіти 70

      У світі протестують проти використання тварин у цирках, адже задля красивого виступу, їм доводиться терпіти жахливі умови і тортури тренувань. В Україні також готують законопроєкт заборони використання тварин у цирках. Він може запрацювати вже у 2021 році.

      Неймовірні виступи диких тварин, бездоганне виконання команд, яскраве світло софітів. Кілька століть шоу з тваринами були однією з найулюбленіших сімейних розваг. Але яку ціну за такі веселощі платять самі тварини? І що залишається за лаштунками?

      Важливо! Мінкульт готує законопроєкт про цирки без тварин: коли чекати змін

      Щоби змусити ведмедя затанцювати, його годинами дресирують на розпеченій поверхні під музику. Роблять це доти, доки це не стане умовним рефлексом. Аби тигр стрибав через вогняне кільце, його б’ють палицею або застосовують електрошокер.

      Жоден цирк не може забезпечити тваринам гідні умови утримання. Звірі до 80% життя проводять в затісних вольєрах.

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      Для того, щоб виступити, тварини проходять жахливі тренування / фото Scott Webb

      Жахливі умови та щоденна дресура методом батога і пряника – як наслідок психіка тварин не витримує: одні стають агресивними, інші – депресують. Відтак нападають на дресерувальника і навіть на глядачів.

      Утім, цирк може бути успішним і без тварин. Яскравий приклад німецького цирку. Там диких тварин замінили голограмами. Побачити таке глядачів не бракувало.

      Відео: цирк у Німеччині, де замість тварин – голограми 

      Після масштабної акції, що прокотилася світом, від циркових шоу з дикими і свійськими тваринами вже відмовилися 50 країн світу. Кілька років тому до цієї акції-протесту приєдналася і Україна: Київ, Одеса, Вінниця, Львів. 

      цирк без тварин
      Акція "Цирк без тварин" / фото hromadske.ua

      Низка українських міст відмовилась від пересувних цирків, заборонила експлуатацію тварин у дельфінаріях. Набув сили і закон про посилення кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами.

      Що відомо про законопроєкт про цирки без тварин Мінкульт готує законопроєкт про заборону використання тварин у цирках, який може запрацювати вже з 2021 року.

      Заборона розповсюджуватиметься на використання тварин в усіх розважально-видовищних шоу. Документ не стосуватиметься тих галузей життєдіяльності людей, які пов'язані з партнерством з тваринами: кінологія, спортивні змагання за участі тварин.

      Не відвідувати цирк з тваринами – наразі єдина дієва можливість позбавити звірів від щоденних тортур.

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Інститут просвіти Світ тварин
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