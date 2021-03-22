У російському цирку слони влаштували бійку прямісінько під час виступу. Небезпечний інцидент трапився у Казані під час програми "Шоу слонів і магія цирку".

Після цього виступи у цирку Казані тимчасово скасували. Низка очевидців поділилися кадрами епічної бійки у мережі.

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Глядачі встигли втекти

На відео видно, як один зі слонів повалив іншого на край манежу і нібито намагався зіштовхнути його за його межі. Глядачі, які сиділи поруч, кинулися тікати.

Внаслідок такого "з'ясовування стосунків" ніхто не постраждав. Дресувальникам вдалося швидко заспокоїти тварин. Цікаво, що у 2016 році між цими ж слонами вже виникав схожий конфлікт.

Початок "суперечки" між тваринами: відео з телеграм-каналу "Еду в Татарстан"

Інцидент у російському цирку: відео з телеграм-каналу Baza

В анонсі на сайті цирку зазначено, що шоу демонструє "синтез найкращих традицій циркової дресури та найвищої майстерності виконання продемонструє атракціон з індійськими слонами".