У Санкт-Петербурзі 23 березня на місцевих жителів чекав "гарячий сюрприз". Посеред вулиці Виконкомської прорвало трубу. Вгору на 15 метрів піднявся струмінь з окропом.

Відео вражаючого видовища одразу поширили у соцмережах та російських ЗМІ. На кадрах видно, що вода піднялась вище за чотириповерховий будинок, що розташований поруч.

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Окропом облило і автівки, і будинки поряд

Окропом помило не лише автівки, яким "пощастило" опинитись вранці на Виконкомській, а й будівлі навколо. Через пару видимість на вулиці практично нульова, кажуть очевидці. Через інцидент скасували і рух трамваїв по цій вулиці.

У "Тепломережах" Санкт-Петербурга повідомили, що аварійна бригада уже працює на місці. Кажуть: новий фонтан у місті виник через недбалість управлінських компаній. Мовляв, вони не стежать за станом систем опалення.

Місцеві жителі залишились без тепла

Місцева влада роздає обіцянки, що усім водіям, чиї автівки постраждали від гарячого душу, збитки компенсують. А жителі району залишились без опалення щонайменше до ранку 24 березня.

Дивіться відео з петербурзьким фонтаном з окропу / Відео з соцмереж та ЗМІ: