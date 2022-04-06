Сантехник, слесарь предприниматель: удалось установить личности замученных в подвале в Буче

Российские нелюди жестоко убивали невинных украинцев на территориях, которые оккупировали. После освобождения городов от фашистов, миру довелось увидеть ужасные последствия "русского мира" и всех зверств.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что ему удалось установить личности 5 погибших мужчин в Буче, которых обнаружили замученными в подвале одного из корпусов детского лагеря "Подснежник".

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Геращенко сообщил, что тела 5 мужчин обнаружили с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших раздробили череп ударами прикладом оружия. Остальные, по его данным, были застрелены в затылок или грудь.

Данные о замученных мужчинах:

Матешко Сергей Викторович, 1981 года, уроженец пгт Гостомель, не работал. Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года, уроженец Киева, частный предприниматель. Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года, уроженец Бучи, слесарь. Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года, уроженец Гостомеля, установщик дверей. Прудько Валерий Петрович, 1974 года, уроженец Гостомеля, сантехник.



На фото слева – направо: Шульмейстер Дмитрий, Владимир Бойченко, Прудько Виктор, Прудько Валерий / фото из телеграмма Геращенко

Советник главы МВД заверил, что расскажет отдельно о каждом погибшем для суда в Гааге.

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