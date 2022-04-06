Сантехник, слесарь предприниматель: удалось установить личности замученных в подвале в Буче
Источник:телеграм Геращенко
Российские нелюди жестоко убивали невинных украинцев на территориях, которые оккупировали. После освобождения городов от фашистов, миру довелось увидеть ужасные последствия "русского мира" и всех зверств.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что ему удалось установить личности 5 погибших мужчин в Буче, которых обнаружили замученными в подвале одного из корпусов детского лагеря "Подснежник".
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Геращенко сообщил, что тела 5 мужчин обнаружили с завязанными за спиной руками. Их пытали, а затем хладнокровно убили. Одному из погибших раздробили череп ударами прикладом оружия. Остальные, по его данным, были застрелены в затылок или грудь.
Данные о замученных мужчинах:
- Матешко Сергей Викторович, 1981 года, уроженец пгт Гостомель, не работал.
- Шульмейстер Дмитрий Валерьевич, 1968 года, уроженец Киева, частный предприниматель.
- Бойченко Владимир Леонидович, 1987 года, уроженец Бучи, слесарь.
- Прудько Виктор Эдуардович, 1997 года, уроженец Гостомеля, установщик дверей.
- Прудько Валерий Петрович, 1974 года, уроженец Гостомеля, сантехник.
На фото слева – направо: Шульмейстер Дмитрий, Владимир Бойченко, Прудько Виктор, Прудько Валерий / фото из телеграмма Геращенко
Советник главы МВД заверил, что расскажет отдельно о каждом погибшем для суда в Гааге.
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