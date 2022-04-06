Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що йому вдалося встановити особи 5 загиблих чоловіків у Бучі, яких виявили закатованими у підвалі одного з корпусів дитячого табору "Пролісок".
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Геращенко повідомив, що тіла 5 чоловіків виявили із зав'язаними за спиною руками. Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих роздробили череп ударами прикладом зброї. Інші, за його даними, були застрелені в потилицю або груди.
Дані про закатованих чоловіків:
- Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працював.
- Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.
- Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.
- Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей.
- Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомелю, сантехнік.
На фото зліва – направо: Шульмейстер Дмитро, Бойченко Володимир, Прудько Віктор, Прудько Валерій / фото з телеграму Геращенка
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