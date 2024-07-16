Взятка крупного сорта: прокуроров Генпрокуратуры разоблачили на получении неправомерной выгоды

САП и НАБУ разоблачили прокуроров отдела Офиса Генпрокурора на получении неправомерной выгоды. Речь идет о 170 тысячах американских долларов.

Известно, что уже задержан один из прокуроров ОГПУ. Ему уже сообщили о подозрении.

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Разоблачены прокуроры отдела Офиса Генпрокурора на получении неправомерной выгоды

В понедельник, 15 июля 2024 года, под процессуальным руководством прокурора САП детективами НАБУ на получении 170 тысяч долларов США неправомерной выгоды разоблачили прокуроров отдела Офиса Генерального прокурора.

Известно, что указанные средства прокуроры получили за принятие решения о закрытии уголовного производства.

Отмечается, что сейчас один из прокуроров задержан в рамках статьи 208 УПК Украины. Ему сообщили о подозрении по части 4 статьи 368 УК Украины.

Добавим, что также решается вопрос о сообщение о подозрении всем разоблаченным лицам и избрании им меры пресечения.