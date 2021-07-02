САП направила в суд дело Олега Гладковского
Источник:телеграм САП
Дело Олега Гладковского 2 июня направили на рассмотрение суда. Бывшего первого заместителя секретаря СНБО обвиняют в причастности к коррупционной схеме.
Досудебное расследование по делу завершили. Обвинительный акт по его материалам в суд направила Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Ранее У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего
Далее дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.
Детали коррупционной схемы
Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Подозреваемый – конечный владелец "Богдана".
По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.
Дело Гладковского
- 18 октября 2019 года чиновнику объявили о подозрении в злоупотреблении властью.
- 19 октября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен.
- 21 сентября семья Гладковского внесла этот залог и он вышел на свободу.