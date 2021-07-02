САП направила в суд дело Олега Гладковского

2 июля 2021 , 13:53
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Источник:

телеграм САП

Дело Олега Гладковского 2 июня направили на рассмотрение суда. Бывшего первого заместителя секретаря СНБО обвиняют в причастности к коррупционной схеме.

Досудебное расследование по делу завершили. Обвинительный акт по его материалам в суд направила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего

Далее дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Детали коррупционной схемы

Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Подозреваемый – конечный владелец "Богдана".

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.

Дело Гладковского

  • 18 октября 2019 года чиновнику объявили о подозрении в злоупотреблении властью.
  • 19 октября ВАКС избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней с альтернативой залога в 10 миллионов 623 тысячи 120 гривен.
  • 21 сентября семья Гладковского внесла этот залог и он вышел на свободу.
Автор: Софія Мінджоса