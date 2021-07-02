САП направила в суд дело Олега Гладковского

Дело Олега Гладковского 2 июня направили на рассмотрение суда. Бывшего первого заместителя секретаря СНБО обвиняют в причастности к коррупционной схеме.

Досудебное расследование по делу завершили. Обвинительный акт по его материалам в суд направила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Ранее У ВАКС забрали дело Гладковского-младшего

Далее дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.

Детали коррупционной схемы

Гладковский использовал свое служебное положение, чтобы корпорация "Богдан" получила неправомерную выгоду. Подозреваемый – конечный владелец "Богдана".

По данным следователей, Гладковский включил в государственный оборонный заказ грузовые автомобили повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317). Затем эти автомобили закупили за деньги госбюджета по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод № 2". Это предприятие входит в состав корпорации "Богдан". Как следствие, фирме незаконно переплатили 17,44 миллиона гривен.

Дело Гладковского