САП открыла дело против "слуги" Клочко из-за "маминого" миллиона

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство против нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко. Речь идет о признаках незаконного обогащения.

Такой ответ САП дала по запросу журналистов Bihus.Info. Именно они и проводили расследование имущества народного избранника.

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Мать Клочко стала владелицей имущества стоимостью более 14 миллионов

В расследовании говорилось, что только за 2 года мать политика – Наталья стала владелицей двух квартир в столице, дома и земельного участка. Также в ее собственности – автомобиль Tesla Model X 2016. Стоимость этого – около 14,5 миллионов гривен.

Клочко отрицал свою причастность к имуществу

Сам Клочко отрицал свою причастность к имуществу. Он заверил, что матери помогла сестра, у которой достаточно успешный бизнес. Тем не менее, журналисты проверили эту информацию и выяснили, что ни у кого в семье не хватит средств для таких покупок.

Что известно об уголовном производстве САП Прокуратура открыла уголовное производство по незаконному обогащению. Эта статья предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

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Больше деталей о скандале с имуществом семьи Клочко:

Согласно расследованию журналистов, 70-летняя мать Клочко купила сразу 2 квартиры в столичном ЖК Ривьера.

Ранее она приобрела дом под Броварами на 150 квадратных метров и автомобиль.

В 2020-м Наталья Клочко стала владелицей 24 соток в Блиставице, что в 25 километрах от Киева.

Клочко в соцсетях подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этому имуществу. Якобы он – совершеннолетний, с родителями не живет и в их дела не вмешивается.

Смотрите расследование о состоянии семьи Клочко: видео здесь