Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко в интервью каналу "Есть вопросы".

При каких условиях Галущенко могут вернуть в СИЗО?

По версии следствия, 150 миллионов гривен, внесенных за Германа Галущенко, были получены незаконным путем, после чего легализованы.

Так, САП требует арестовать эти средства и передать их в распоряжение АРМА.

Если суд удовлетворит это ходатайство, то эти средства должны быть перечислены на счет АРМА, и будет считаться, что этот экс-министр энергетики не внес залог,

– отметил Клименко.

Так, бывшего министра энергетики и юстиции могут вновь взять под стражу. Напомним, что он является фигурантом масштабной антикоррупционной операции "Мидас", связанной со злоупотреблениями в энергетическом секторе.

По версии следствия, бизнесмен Тимур Миндич оказывал влияние на Галущенко, а бывший министр мог быть причастен к легализации незаконно полученных средств. В феврале Галущенко задержали при попытке выехать из Украины.

Что известно о новых расследованиях НАБУ и САП?

Новые подробности антикоррупционных расследований обнародовали 19 августа. В тот же день Владимир Зеленский уволил Ирину Мудру с должности заместителя главы Офиса президента после того, как НАБУ объявило ей подозрение в рамках операции "Форест Гамп".

По версии следствия, фигуранты пытались установить контроль над "Сенс Банком" в своих интересах, в частности, чтобы внести залог за одного из участников дела "Мидас" средствами преступного происхождения.

Правоохранители не называли имя подозреваемого, однако обстоятельства указывают на Германа Галущенко. Также НАБУ обнародовало записи разговоров, в которых женщина, которую идентифицируют как заместительницу главы ОП, обсуждает контроль над антикоррупционными органами. Отдельно следствие расследует схемы рейдерского захвата компаний с использованием поддельных документов, судебных решений и хакеров.