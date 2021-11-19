САП завершила расследование в отношении брата скандального Вовка

Специальная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу двух адвокатов, среди которых был Юрий Зонтов – брат скандального главы ОАСК Павла Вовка.

Экс-сотрудника Службы внешней разведки Зонтова подозревают в завладении крупной суммой, путем мошенничества, а также – в подстрекательстве к взяточничеству.

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Материалы дела открыли подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После этого обвинительный акт направят в Высший антикоррупционный суд, чтобы рассмотреть по существу.

Что известно о деле брата Вовка

В апреле НАБУ задержало адвокатов Юрия Донца и Юрия Зонтова на получении взятки, размером в 100 тысяч долларов. За эту сумму подозреваемый обещал через голову ОАСК решить вопрос с одним из судей о положительном решении по определенному делу.

После задержания обыскали квартиру в Киеве на улице Джона Маккейна. Там обнаружили чуть ли не склад наличности: более 3 миллионов долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей. Кроме денег нашли антиквариат и документы главы ОАСК и его родственника.

Владелицей квартиры якобы является женщина по имени Юлия Пхайко. Она рассказала, что имела с братьями дружеские отношения. В 2018 году они попросили ее оформить на себя квартиру, та согласилась.

Следователи убеждены, что экс-чиновник является фактическим владельцем квартиры. Однако найденное там не было указано в его декларации за 2020 год.

Текст с поста САП:

Завершено расследование по делу в отношении двух адвокатов, уличенных в попытке подкупа судей ОАСК

18 ноября 2021 года прокурорами САП принято решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении адвоката – бывшего сотрудника Службы внешней разведки Украины и его сообщника, который также осуществляет адвокатскую деятельность, которые подозреваются в завладении мошенническим путем денежными средствами в особо крупном размере, а также подстрекательстве к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды судьям ОАСК.

Указанные лица были разоблачены детективами НАБУ в апреле 2021 года на подстрекательстве представителя юридического лица предоставить 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды судье ОАСК.

Во время проведения обысков в квартире, где было обнаружено неправомерную выгоду, правоохранители также обнаружили денежные средства, сумма которых в пересчете на гривны, составляет более 135 млн гривен.

В ходе досудебного расследования прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств, которые свидетельствуют о мошеннических действиях указанных лиц, а также о том, что фактическим собственником вышеуказанного помещения является именно бывший сотрудник Службы внешней разведки Украины, однако ни изъятые средства, ни помещение в декларации служащего за 2020 год указаны не были.

Действия адвокатов квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины. Бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины дополнительно инкриминировано ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

На сегодня материалы уголовного производства открыты подозреваемым и их защитникам для ознакомления. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем сообщаем, что в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.