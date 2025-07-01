Саранча добралась до Юга: на пляжах Одесской области летают стаи опасных насекомых

В нескольких областях Украины наблюдается нашествие саранчи. Местные на пляжах Одесской области заметили нашествие опасных насекомых.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Куда добралась саранча в Украине?

На побережье Одессы отдыхающие заметили саранчовых насекомых. Их нашествие связывают с активной миграцией из южных районов Молдовы. Из-за этого в Одесской области усилен мониторинг за ситуацией.

Саранча на черноморском побережье: смотрите видео

По данным Госпродпотребслужбы, в начале июля в Болградском районе уже фиксировали перемещение саранчовых. В частности их заметили на полях, где собрали урожай рапса, ячменя и пшеницы.

В ответ на это территории обработали разрешенными в Украине инсектицидами, однако не стали вводить особый режим.

Особый режим защиты растений не вводился в связи с непревышением порога численности саранчовых,

– говорится в заявлении.

Как отмечают специалисты, Саранча – типичный организм, питается всеми растениями, однако предпочитает злаковые культуры: кукурузу, просо, сорго, пшеницу, а также тростник, пырей и т.д.

Напомним, в Запорожской области также наблюдают массовое появление саранчи. Ученые объясняют, что способность образовывать стаи имеет лишь несколько видов этих насекомых. В регионе именно перелетная саранча, а не египетская.