Насекомых становится больше из-за войны: где есть очень большие очаги саранчи

В нескольких областях Украины из-за сухой и жаркой погоды растет количество саранчи. Большое количество насекомых летает в полях и на улицах и поедает листья на деревьях и урожай.

Сарана в частности распространяется в областях, пострадавших от войны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова заместитель председателя Госпродпотребслужбы Вадима Чайковского в интервью для Latifundist.

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Где в Украине заявилось больше всего саранчи?

В Госпродпотребслужбе Украины говорят, что ситуация с нашествием саранчи – контролируемая. В южных областях, где насекомых больше всего, специалисты проводят мониторинг, регулярно отбирают образцы и принимают меры для сдерживания их распространения.

Вадим Чайковский отметил, что саранча появилась в Украине и из-за войны, которая нанесла разрушения экосистемы, изменения климата и подрыва Каховской ГЭС. Специалист добавил, что очаги поражения насекомыми особенно заметны вблизи линии фронта и имеют ежегодный характер.

Фитосанитарный режим ввели в слобожанской общине Харьковской области. В прошлом году саранча была особенно активна в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

В этом году вредителей больше всего замечают только в двух областях Юга Украины. А в Днепропетровской и Одесской областях сейчас усилен мониторинг, потерь урожая, к счастью, не зафиксировано.

Интересно, что в Запорожской области саранчу хорошо уничтожают утки. Иногда они отказываются от привычной пищи и питаются вредителями. Привлечение птиц для борьбы с насекомыми, по словам Чайковского, показали свою эффективность в других странах.