Ночью 20 сентября Силы обороны ударили по стратегическим объектам России. Поражены Саратовский и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Что известно о пораженных объектах в России?

В ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем ВСУ вместе с другими составляющими Сил обороны ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу в России.

Важно! Саратовский НПЗ обеспечивает ориентировочно 2,54% от общего объема нефтепереработки в России (более 7 миллионов тонн нефти ежегодно). Этот завод выпускает более 20 видов продукции, в частности бензины, дизельное топливо, мазут. Его мощность переработки – около 7,2 миллиона тонн нефти в год. Предприятие расположено на расстоянии около 600 километров от границы Украины.

В районе цели подтверждены взрывы и масштабный пожар. Окончательные результаты поражения уточняются,

– сообщают в Генштабе.

также было поражено Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области страны-агрессора.

Важно! Новокуйбышевский НПЗ обеспечивает переработку более 8,8 миллионов тонн нефти в год. Это предприятие производит широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо и мазут. Завод расположен примерно в 1000 километрах от государственной границы Украины, указали в СБС.

Предварительно, в результате поражения на объекте зафиксированы взрывы и возгорания.

Отметим, что ударили по Новокуйбышевскому и Саратовскому нефтеперерабатывающим заводам операторы Сил беспилотных систем.

кроме этого, подразделения ССО осуществили огневое поражение по об'объекту магистральной транспортной инфраструктуры – линейно-производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Самара" (населенный пункт Просвет, Самарская область).

Обратите внимание! ЛПДС "Самара" – производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals (до 50% от общего объема экспорта России).

Сейчас результаты поражения этого объекта уточняются.

Все пораженные объекты задействованы в обеспечении вооруженных сил России,

– отметили в Генштабе.

