Саркози будет отбывать наказание дома с браслетом, а не в тюрьме, – Шкиль
Суд отправил за решетку экс-президента Франции Николя Саркози. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием.
Источник:24 канал
Большинство французов доверяют решению суда, ведь именно эта юстиция должна решать – виновен человек или нет. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик и бывший народный депутат Украины Андрей Шкиль.
Обратите внимание Я все это ненавижу, – Жерар Депардье об обвинениях в изнасиловании и роли СМИ в этом
Саркози не пробудет год в тюрьме
По его словам, французские граждане, прежде всего, довольны не тем, что Саркози может отбывать этот срок за решеткой в течение года, а тем, что суд работает, несмотря на титулы и ранги.
Год за решеткой Саркози не проведет. Скорее всего, он будет под домашним арестом с браслетом. Но это также будет считаться его уголовной ответственностью,
– отметил Шкиль.
Во Франции правосудие действует
Он отметил, что ситуация с Саркози – это:
- подтверждение того, что правосудие действует;
- подчеркивание того, что никакие титулы (прошлые, современные или будущие) не спасут от наказания или отбывания преступления.
Это, как сказал Шкиль, самый важный вывод и для французских чиновников (и для украинских) что воровать, торговать воздействиями, получать материальную выгоду от пребывания на должности – нельзя. "И это не просто слова, а уголовная ответственность", – заметил аналитик.
Действительно ли Саркози сядет в тюрьму: смотрите видео
Почему Николя Саркози осудили
- Экс-главу Франции Николя Саркози 1 марта приговорили к 3 годам лишения свободы.
- Его обвинили в попытке незаконно получить от судьи информацию о другом судебном деле против него в обмен на обещания использовать его влияние.
- Бывшая первая леди и женщина Саркози Карла Бруни отреагировала на приговор мужа. В своих социальных сетях она написала: "Борьба продолжается, правда всплывет".
Поделиться новостью