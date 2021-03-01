Суд отправил за решетку экс-президента Франции Николя Саркози. Его признали виновным в коррупции и злоупотреблении влиянием.

Большинство французов доверяют решению суда, ведь именно эта юстиция должна решать – виновен человек или нет. Такое мнение в эфире высказал политический аналитик и бывший народный депутат Украины Андрей Шкиль.

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Саркози не пробудет год в тюрьме

По его словам, французские граждане, прежде всего, довольны не тем, что Саркози может отбывать этот срок за решеткой в течение года, а тем, что суд работает, несмотря на титулы и ранги.

Год за решеткой Саркози не проведет. Скорее всего, он будет под домашним арестом с браслетом. Но это также будет считаться его уголовной ответственностью,

– отметил Шкиль.

Во Франции правосудие действует

Он отметил, что ситуация с Саркози – это:

подтверждение того, что правосудие действует;

подчеркивание того, что никакие титулы (прошлые, современные или будущие) не спасут от наказания или отбывания преступления.

Кстати! Еще 15 января стало известно, что финансовая прокуратура Франции начала новое расследование против 23-го президента страны, которое касается его предполагаемой деятельности в России.

Это, как сказал Шкиль, самый важный вывод и для французских чиновников (и для украинских) что воровать, торговать воздействиями, получать материальную выгоду от пребывания на должности – нельзя. "И это не просто слова, а уголовная ответственность", – заметил аналитик.

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