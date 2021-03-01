Суд відправив за ґрати експрезидента Франції Ніколя Саркозі. Його визнали винним у корупції та зловживанні впливом.

Більшість французів довіряють рішення суду, адже саме ця юстиція повинна вирішувати – винна людина, чи ні. Таку думку в ефірі висловив політичний аналітик і колишній народний депутат України Андрій Шкіль.

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Саркозі не пробуде рік у в'язниці

За його словами, французькі громадяни, перш за все, задоволені не тим, що Саркозі може відбувати цей термін за ґратами упродовж року, а тим, що суд працює, попри титули та ранги.

Рік за ґратами Саркозі не проведе. Швидше за все, він буде під домашнім арештом з браслетом. Але це також вважатиметься його кримінальною відповідальністю,

– зазначив Шкіль.

У Франції правосуддя діє

Він зауважив, що ситуація з Саркозі – це:

підтвердження того, що правосуддя діє;

підкреслення того, що жодні титули (минулі, сучасні або майбутні) не врятують від покарання чи відбування злочину.

До речі! Ще 15 січня стало відомо, що фінансова прокуратура Франції почала нове розслідування проти 23-го президента країни, яке стосується його ймовірної діяльності у Росії.

Це, як сказав Шкіль, найважливіший висновок і для французьких чиновників (і для українських) що красти, торгувати впливами, отримувати матеріальну вигоду від перебування на посаді – не можна. "І це не просто слова, а кримінальна відповідальність", – зауважив аналітик.

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Чому Ніколя Саркозі засудили