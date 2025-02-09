На Саркози надели электронный браслет: впервые такую меру применили против экс-лидера Франции

На бывшего главу Франции Николя Саркози надели электронный браслет в качестве наказания по делу о коррупции и торговле влиянием. Это стало первым случаем, когда такую меру применили против бывшего французского президента.

Об этом пишет France 24 со ссылкой на AFP, сообщает 24 Канал.

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На экс-президента Франции Саркози надели электронный браслет

Ранее, 18 декабря 2024 года, суд отклонил апелляцию Николя Саркози по делу о коррупции и злоупотреблении влиянием, которое французские медиа еще часто называют "делом о прослушивании" телефонных разговоров. После чего наказание в виде ограничения свободы под электронным браслетом стало окончательным.

Указывается, что бывший лидер Франции будет носить браслет электронной слежки на ноге, выходить из дома он сможет лишь в определенные часы.

В издании пишут, что политику трижды в неделю можно будет покидать свой дом, чтобы посетить парижский суд, где с 6 января по 10 апреля будет слушаться дело о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года.

Он также может подать запрос на условно-досрочное освобождение при определенных условиях, как это разрешено законом для людей старше 70 лет.

Однако отметим, что в заявлении, которое Саркози опубликовал в соцсети X, он заявил, что добровольно отказался от запроса на условно-досрочное освобождение, "чтобы не создавать впечатление, что он просит каких-то привилегий".

Саркози сообщил, что решил приостановить свою публичную деятельность как бывший президент и отказался от любых высказываний в СМИ.

Кроме того, бывший президент Франции добавил, что подал апелляцию в Европейский суд по правам человека, чтобы тот установил, стал ли он "жертвой несправедливости", как он считает.

"Каждый должен понимать, что чувство несправедливости, которое я испытываю, придает мне десятикратной энергии. Это прекратится лишь тогда, когда правда будет раскрыта. До тех пор я буду неустанно и не склоняя головы бороться против лжи, клеветы и манипуляций во всех их формах", – заявил французский политик.