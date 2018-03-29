Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Экс-президент Франции Николя Саркози вынужден предстать перед судом по делу о коррупции и злоупотреблении своим положением.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежедневную газету Le Monde.

Саркози обвиняют в попытках незаконно получить от судьи информацию о возможных нарушениях при привлечении финансирования его предвыборной кампании 2007 года в обмен на высокую должность в Монако.

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Адвокаты Саркози заявили, что он обжаловал решение отправить его в суд. Его апелляцию будут рассматривать 25 июня.

Такое злоупотребление состоянием по французскому законодательству карается лишением свободы до 5 лет, а также штрафом в размере 500 тысяч евро. Отмечается также, что Саркози был лишен президентской неприкосновенности сразу же через месяц после того, как оставил свой пост – в июне 2012 года.

"Саркози уже много лет подвергается политическим скандалам, однако еще ни один не привел к осуждению", – добавляет издание.

Напомним, Саркози задержали во Франции 20 марта. Возможные нарушения по финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году расследуют еще с 2013 года. В частности, его обвиняют в получении денег от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. В августе 2017 года стало известно, что его также подозревают в получении взятки от Катара.

Кто такой Николя Саркози? Французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции (2007-2012 годы). Известен также тем, что поддержал аннексию Крыма Россией