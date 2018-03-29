Саркозі постане перед судом за звинуваченням у корупції

Екс-президент Франції Ніколя Саркозі змушений постати перед судом у справі про корупцію і зловживання своїм становищем.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на щоденну газету Le Monde.

Саркозі звинувачують у спробах незаконно отримати від судді інформацію щодо можливих порушень під час залучення фінансування його передвиборчої кампанії 2007 року в обмін на високу посаду в Монако.

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Адвокати Саркозі заявили, що він оскаржив рішення відправити його до суду. Його апеляцію розглядатимуть 25 червня.

Таке зловживання станом за французьким законодавством карається позбавленням волі до 5 років, а також штрафом у розмірі 500 000 євро. Наголошується також, що Саркозі був позбавлений президентської недоторканності одразу ж через місяць після того, як залишив свою посаду – у червні 2012 року.

"Саркозі вже багато років зацьковується політичними скандалами, проте ще жодне не призвело до засудження", – додає видання.

Нагадаємо, Саркозі затримали у Франції 20 березня. Можливі порушення щодо фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році розслідують ще з 2013 року. Зокрема, йому закидають отримання грошей від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі. У серпні 2017-го стало відомо, що його також підозрюють в отриманні хабара від Катару.

Хто такий Ніколя Саркозі? Французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції (2007-2012 роки). Відомий також тим, що підтримав анексію Криму Росією