"Душ Сарко": чому екс-президент Франції перебуває під слідством, а українські лідери – ні?

Для нашої країни, де заповіти Лі Куан Ю (який, як відомо, закликав правителя посадити трьох найближчих друзів) принципово не виконуються, новина про кримінальне провадження щодо екс-президента Франції Ніколя Саркозі може бути і повчальною і такою, яка викликає щиру заздрість.

Адже наші колишні посадовці залишаються недоторканими – що б не творили вони у минулому й якими б гріхами себе не заплямували. Але про них – згодом, спочатку – про Саркозі.

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Пекло для Ніколя

Як відомо, Ніколя Саркозі очолював Францію з 2007-го по 2012-ий рік. Українцям він запам'ятався передусім затятою проросійською позицією – зокрема тим, що в 2015 році підтримав анексію Криму Росією. Він заявив, що Україна має "бути мостом між Росією та Європою" та "її призначенням не є членство у Євросоюзі". У тому ж році депутати з партії Саркозі ("Союз за народний рух") відвідали окупований Крим й закликали зняти санкції проти Росії, що стало справжнім скандалом. Вчинок депутатів був засуджений навіть МЗС Франції. Проте Саркозі не лише підтримав демарш однопартійців, а й не виключив, що сам у майбутньому поїде до Криму.



Ніколя Саркозі, який стверджував, що Росія анексувала Крим на законних підставах, став фігурантом кримінального провадження

Втім, тепер у нього, схоже, інші клопоти. 20 березня французька поліція затримала екс-президента в рамках розслідування можливого незаконного фінансування його передвиборної кампанії в 2007 році. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на близьке до розслідування джерело. Згідно з інформацією газети Le Monde, політик був взятий під варту в приміщеннях судової поліції в Нантері, куди його викликали в рамках слідства.

У свою чергу, портал Mediapart зазначає, що колишньому президенту можуть пред'явити звинувачення в корупції, торгівлі політичним впливом, розтраті держкоштів, а також в ухиленні від сплати податків. Але передусім йдеться про справу щодо можливого незаконного фінансування виборчої кампанії Саркозі з коштів лідера Лівії Муаммара Каддафі, поваленого й убитого в 2011 році.



Екс-президенту Франції закидають отримання незаконного фінансування виборчої кампанії з рук колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі

Детально про справу Саркозі пише Телеграм-канал "Файна Франція", який спеціалізується на актуальних новинах із цієї країни. "Ще до порушення кримінальної справи, у 2012 році, ЗМІ оприлюднили офіційний документ лівійського режиму Каддафі, згідно з яким Лівія дала згоду виділити 50 мільйонів євро на президентську кампанію Ніколя Саркозі 2007-го".

У 2016 році франко-ліванський підприємець Зіяд Такієдін заявив, що передав 5 мільйонів євро готівкою спершу очільникові кабінету Саркозі Клоду Гєяну, а потім й самому Саркозі, який тоді очолював МВС. Ці покази підтвердили те, що у 2012-му казав колишній шеф військової розвідки Лівії Абдала Сенусі, й те, що містили записи колишнього міністра нафтової промисловості Лівії Шукрі Ганема, який підозріло "вчасно" помер у 2012 році. Нещодавно співробітники центрального антикорупційного відділку поліції (OCLCIFF) передали слідчим звіт, у якому вони прописали рух готівкових коштів на фінансування кампанії Саркозі.

А у січні цього року в Лондоні було затримано фінпосередника, близького до французьких правих – Александра Джурі.

"Франція видала на нього європейський ордер на арешт. Слідчі вважають, що Джурі був власником вілли на Лазуровому узбережжі, яку продали за завищеною ціною фонду Башира Салеха, колишнього скарбника режиму Каддафі, оголошеного у міжнародний розшук. А у лютому Салех дістав кульове поранення у ПАР", – розповідає "Файна Франція".

І нагадує: "1 червня 2014-го Ніколя Саркозі став першим в історії Франції екс-президентом, затриманим для допиту. Щоправда, за іншою справою – зловживання посадою та розголошення таємниці слідства. Слідчі вважають, що Саркозі намагався отримати таємні дані у ще одній своїй справі, а саме – про фінансування його кампанії співвласницею L'Orteal Ліліан Бетанкур. Слідчі підозрюють, що Саркозі зі своїм адвокатом намагалися отримати секретну інформацію через прокурора Жільбера Азібера в обмін на обіцянку для нього престижної судової посади в Монако".

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Тож Ніколя Саркозі були пред'явлені звинувачення за статтями "пасивна корупція" (отримання хабарів), "нелегальне фінансування передвиборної кампанії" та "нелегальне отримання і володіння державними коштами". За французькими законами, Саркозі можуть обмежити в контактах, перш за все заборонивши йому спілкуватися з іншими фігурантами справи. Також Саркозі може бути заборонено залишати територію країни, відправляти і отримувати грошові перекази. Сам екс-президент заявив суддям про безпідставність висунутих на його адресу звинувачень.

Я звинувачений без будь-яких матеріальних доказів на підставі заяв пана Каддафі, його сина, його племінника, його кузена, його офіційного представника, його колишнього міністра, а також за заявами пана Такієдіна, про якого відомо, що він багаторазово отримував гроші від лівійської держави. Я б сказав, що він грабував лівійську державу. Щодо пана Такієдіна хотів би вам нагадати, що він не підтверджує жодної зустрічі зі мною за період з 2005-го по 2011-ий роки,

– підкреслив Саркозі.

"Цей наклеп перетворив моє життя на пекло", – резюмував він.

"Непосидючі" президенти

А тим часом, поки Ніколя Саркозі страждає у Франції, в Україні її політичний істеблішмент насолоджується життям. Навіть екс-президент Віктор Янукович, який перебуває в "екзилі" за російським кордоном і якого заочно судять в Україні, не падає духом й не виключає свого повернення на Батьківщину.

Що ж стосується, наприклад, двох інших колишніх президентів України – Кравчука та Ющенка, то їх свого часу теж намагалися притягнути до відповідальності, але, як не складно здогадатися, цілком безуспішно. Причому Кравчука, який вже понад двадцять років не є главою держави, віддати під суд хотіли зовсім нещодавно – у 2015-му. Депутат від Радикальної партії Артем Вітко віднайшов для цього "підходящу причину" – відмову Кравчука від ядерної зброї. Про це Вітко написав депутатський запит, який тодішній голова Верховної Ради Володимир Гройсман передав тодішньому Генпрокурору Віктору Шокіну. На цьому, власне, справа й померла.

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А от Ющенка хотіли посадити ще буцімто у 1994-му – за 10 років до його президентства. Тодішньому заступнику голови правління банку "Україна" інкримінували розтрату значної суми коштів – так, принаймні, стверджує голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль, який десь надибав відповідну постанову ГПУ за 1994 рік.

Також Ющенка можна було б судити за неправдиві свідчення у "газовій справі" Юлії Тимошенко. Свого часу на цю тему теоретизував лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко. Він нагадав, що станом на 31 грудня 2008 року російська сторона була готова підписати з Україною угоду про постачання газу за ціною близько 250 доларів за тисячу кубів. Але Віктор Ющенко дав команду голові НАК "Нафтогаз" цю угоду не підписувати.

Після цього Путін заломив ціну фактично в 400 доларів. Ющенко тоді поїхав кататися на лижах кудись у Прикарпатті. Більше десятка країн Європи опинилися без тепла, люди мерзли у своїх квартирах. Був божевільний тиск на Україну з боку і Європи, і Росії, і це був вже вимушений крок – підписання договору, спровоковане діями президента Ющенка,

– стверджував Гриценко.

Але все це – дрібниці у порівнянні з тим, що інкримінували другому президенту України Леоніду Кучмі. Зайве нагадувати, що саме його ім'я фігурувало у "касетному скандалі" й у підозрах, пов'язаних із можливим замовленням Кучмою вбивства опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Підозри спровокували протестну акцію "Україна без Кучми", в результаті якої в незалежній Україні з'явилися перші політв'язні. Роки по тому безпосередній виконавець злочину – колишній генерал МВС Олексій Пукач – прямо вказав на Кучму як на "автора" вбивства Гонгадзе. Однак й це не вплинуло на долю екс-"гаранта" – справа Гонгадзе й досі вважається не розкритою, а її потенційний фігурант досить непогано почувається у статусі почесного пенсіонера та учасника мінських переговорів.



Кравчука хотіли посадити за здачу ядерної зброї, Кучму – за причетність до вбивства Гонгадзе, Ющенка – за газові угоди з Росією. Проте всі відбулися "легким переляком"

Щоправда, одного разу Леоніду Даниловичу таки довелося похвилюватися. Це було у 2010 році, коли перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін – на підставі показів Пукача та плівок Мельниченка – порушив проти екс-президента кримінальну справу за ч.3 ст. 166 Кримінального кодексу України ("перевищення влади та службових повноважень"). Сам Кузьмін згодом розповідав, що за закриття провадження зять Кучми бізнесмен Віктор Пінчук заплатив нечувано великий хабар – один мільярд доларів.

Що ж стосується чинного глави держави, то хоч заклики проголосити імпічмент Петру Порошенку й лунають, чомусь вельми сумнівно, що щось завадить йому добути відведений законом президентський термін. І навіть претендувати на другу каденцію. Адже кримінальна справа проти колишніх високопосадовців в Україні може бути порушена тільки в одному випадку: якщо останні опинилися в опозиційному таборі та, перебуваючи там, або сильно заважають чинним можновладцям, або спокушають їх до помсти. Так було у випадку з Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком – безвідносно до того, якими були їхні діяння, цих людей відправили за ґрати, виходячи з особистих антипатій.



Єдиним високопосадовцем, який двічі побував у тюрмі, стала колишня глава Кабміну Юлія Тимошенко. Проте тут передусім зіграли роль її власні політичні амбіції, які заважали тим, хто відправляв її за ґрати. Ілюстрація: Українська правда

Зовсім іншим є стан справ на Заході, зокрема, у Франції, і це зайвий раз доводить, як нам ще далеко до європейських стандартів правосуддя. Але будемо сподіватися, що в Україні рано чи пізно постануть (а, точніше, сядуть) свої власні Саркозі…

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