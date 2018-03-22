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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Саркозі вийшов на волю після допиту, що тривав більше доби

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Саркозі вийшов на волю після допиту, що тривав більше доби
Саркозі вийшов на волю після допиту, що тривав більше доби / фото з відкритих джерел

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під арешту після допиту, який тривав більше доби. Проте, політик досі знаходиться під слідством.

Про це повідомляє ТСН.

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Саркозі підозрюють у "пасивній корупції", незаконному фінансуванні виборчої кампанії та приховуванні лівійських державних коштів.

Нагадаємо, Саркозі затримали у Франції 20 березня. Можливі порушення щодо фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році розслідують ще з 2013 року. Зокрема, йому закидають отримання грошей від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі. У серпні 2017-го стало відомо, що його також підозрюють в отриманні хабара від Катару.

Ніколя Саркозі – французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції.

Теги: Новини політики Новини Франції Ніколя Саркозі
Джерело: 24 Канал
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