Саркозі вийшов на волю після допиту, що тривав більше доби

Екс-президента Франції Ніколя Саркозі звільнили з-під арешту після допиту, який тривав більше доби. Проте, політик досі знаходиться під слідством.

Про це повідомляє ТСН.

Читайте також: Саркозі хочуть "вибити" з політичного життя Франції, – експерт

Саркозі підозрюють у "пасивній корупції", незаконному фінансуванні виборчої кампанії та приховуванні лівійських державних коштів.

Нагадаємо, Саркозі затримали у Франції 20 березня. Можливі порушення щодо фінансування виборчої кампанії Саркозі у 2007 році розслідують ще з 2013 року. Зокрема, йому закидають отримання грошей від лідера Лівійської Джамахірії Муаммара Каддафі. У серпні 2017-го стало відомо, що його також підозрюють в отриманні хабара від Катару.

Ніколя Саркозі – французький державний і політичний діяч, 23-й президент Франції.