Саркози вышел на свободу после допроса, который длился более суток

Экс-президента Франции Николя Саркози освободили из-под ареста после допроса, который длился более суток. Однако, политик до сих пор находится под следствием.

Об этом сообщает ТСН.

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Саркози подозревают в "пассивной коррупции", незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии ливийских государственных средств.

Напомним, Саркози задержали во Франции 20 марта. Возможны нарушения по финансированию избирательной кампании Саркози в 2007 году расследуют еще с 2013 года. В частности, его обвиняют получения денег от лидера Ливийской Джамахирии Муаммара Каддафи. В августе 2017 года стало известно, что его также подозревают в получении взятки от Катара.

Николя Саркози – французский государственный и политический деятель, 23-й президент Франции.