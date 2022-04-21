"Сармат" никого не испугал: в Белом доме заверили, что и дальше будут поставлять оружие Украине

В Белом Доме заверили, что США продолжат поставлять военную помощь Украине. Также добавили, что российский запуск межконтинентальной баллистической ракеты не может повлиять на это.

Речь идет о финальном испытании нового "новейшего" боеприпаса. Это событие 20 апреля пиарила вся пропаганда Кремля. О том, что помощь продолжится, рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Вскоре будет новый раунд поддержки

Псаки подчеркнула, что США продолжат оказывать как военную помощь, так и помощь в области безопасности. Новая партия поддержки отправится в Украину в очень короткие сроки.

Она также процитировала президента Джозефа Байдена. Мол, испытание нового вооружения Россией лишь побуждает как можно скорее объявить следующий раунд помощи.

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С тех пор, как началось полномасштабное вторжение, партнеры Украины не говорят конкретно, какое оружие поставляют нашим защитникам. Засекречивание необходимо в условиях военного противостояния.