Мовиться про фінальне випробування "новітнього" боєприпасу країни-агресора. Цю подію 20 квітня піарила вся пропаганда Кремля. Про те, що допомога продовжиться розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
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Невдовзі буде новий раунд підтримки
Псакі наголосила, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу в галузі безпеки. Нова партія підтримки відправиться до України в дуже короткі терміни.
Вона також процитувала президента Джозефа Байдена. Мовляв, випробування нового озброєння Росією лише спонукає якомога швидше оголосити про наступний раунд допомоги.
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