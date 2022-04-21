Мовиться про фінальне випробування "новітнього" боєприпасу країни-агресора. Цю подію 20 квітня піарила вся пропаганда Кремля. Про те, що допомога продовжиться розповіла прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Невдовзі буде новий раунд підтримки

Псакі наголосила, що США продовжать надавати як військову допомогу, так і допомогу в галузі безпеки. Нова партія підтримки відправиться до України в дуже короткі терміни.

Вона також процитувала президента Джозефа Байдена. Мовляв, випробування нового озброєння Росією лише спонукає якомога швидше оголосити про наступний раунд допомоги.

Зверніть увагу! Відколи почалося повномасштабне вторгнення, партнери України не говорять конкретно, яку зброю постачають нашим захисникам. Засекречення необхідне в умовах військового протистояння.

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