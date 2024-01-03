Секрет 2000-летнего мертвеца Почему россияне с украинцами устроили скандал из-за сарматов

Британские ученые с помощью новейших технологий совершили громкое историческое открытие, подтвердив факт пребывания сарматов в Англии, который до сих пор считался легендой. Неожиданным следствием события стал ожесточенный спор между россиянами и украинцами за сарматское наследие.

Британские ученые с помощью новейших технологий совершили громкое историческое открытие, подтвердив факт пребывания сарматов в Англии, который до сих пор считался лишь легендой. Неожиданным следствием такого события стал ожесточенный спор между россиянами и украинцами за сарматское наследие.

24 Канал объясняет читателям, что случилось, "чьи сарматы", где жили и есть ли у украинцев сарматское происхождение.

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Что известно о громком открытии в Великобритании?

Во время дорожных работ на трассе A14 между Кембриджем и Хантингдоном на востоке Англии был найден скелет молодого человека, который умер почти 2 000 лет назад. Генетические исследования ДНК мертвеца, которые стали возможны благодаря тому, что хорошо сохранились зубы человека, установили, что он является никем иным, как сарматом.

Ученые доказали, что этот человек, которого назвали по месту находки Оффорд Клуни 203645, происходит из степных районов Кавказа или степей Причерноморья и каким-то не до конца понятным образом оказался на британских островах.

Оффорд Клуни 203645 и британские ученые, участвовавшие в исследованиях / Фото

Сарматы действительно находились на Британских островах?

Генетический анализ зубов подтвердил, что мужчина, которому на момент смерти было 18 – 25 лет, вел кочевой образ жизни и по крайней мере несколько раз совершал масштабные вояжи (это доказывает изменение рациона, зафиксированное в возрасте 5 лет, а затем и в 14 лет), которые в конце концов и привели его в Англию.Результаты исследования опубликованы в профильном научном журнале Current Biology под названием "Лицо сарматского происхождения в римской Британии ".

Это первое биологическое, а соответственно неопровержимое доказательство пребывания сарматов на Британских островах. До этого ученые имели в своем распоряжении только археологические данные. В частности, говорится о ныне утраченных надгробиях из Ланкашира с изображением конного всадника с длинным копьем и латинскими надписями, указывающими на принадлежность сарматам и упоминающими Юлия Максима – руководителя сарматского конного подразделения на службе Рима – singularis consularis alae Sarmatorum.

Открытие генетиков очень важно, ведь подтверждает данные римского историка Диона Кассия о переселении 5 500 сарматских всадников из племени языгов императором Марком Аврелием из Дакии и Паннонии (бассейн рек Тисы и Дуная) в Британию.

При этом 8 000 тысяч всадников Рим взял на службу в свою армию непосредственно (традиционно римляне со времен поражений в Пунических войнах не имели собственной конницы и привлекали в войско союзников).



Римская империя в начале 2 века новой эры, также на карте представлена Сарматия, но это достаточно условное обозначение.

У Кассия это событие датировано 175 годом нашей эры и это был эпизод так называемых Маркоманских войн (противостояние Рима и германцев, союзниками которых были сарматы).

Эти события вскользь показаны в пеплуме Ридли Скотта "Гладиатор" – фильм начинается с решающей битвы в лесах на месте современной Вены, при этом сами события Маркоманской войны потянули бы на целую эпопею, чего стоят разгром римлян при Карнунте или осада германцами

и много других битв.

Сарматы в этой войне и предыдущих столкновениях с Римом тоже не отставали – в 92 году нашей эры они уничтожили XXI римский "Стремительный" легион и нанесли империи немало хлопот.

Древние изображения сарматов и современные фантазии на тему / Иллюстрации CONRAD CICHORIUS

Суперсилой сарматов была их тяжелая конница – закованные в броню всадники и их лошади были грозной силой, на которую у пеших римлян не было ответа. Появление тяжелой конницы вызвало революцию в военном деле, следствием которой стало появление катафрактариев на Юге (именно они стали прообразом Георгия Победоносца) и рыцарей на Западе.

В средневековье именно сарматов стали считать прообразом европейского рыцарства, а в Англии совместили со средневековой Артуровой легендой.

Подобные метаморфозы известны не только в Англии, но и в средневековой Польше, где местная шляхта, открыв для себя античных авторов и античность в целом, объясняла свою инаковость от простолюдинов именно происхождением от сарматов, а не славян-автохтонов.

Сарматской легенде обязано и появление знаменитых польских гусар, которые своим внешним видом подражали, как им казалось, древним всадникам. Этой традиции следовали и украинские казаки, так, гетман Юрий Хмельницкий именовал себя "Князем сарматским и вождем Войска Запорожского". Кстати, знаменитый казацкий чуб также может быть сарматским наследием, но этот вопрос довольно дискуссионный.

Отголоски сарматов в Британии и их возможная связь с королем Артуром ныне известны благодаря Голливуду. В 2004 году вышел фильм мастера боевиков Антуана Фукуа под названием "Король Артур", который чуть не похоронил карьеру Клайва Оуэна.



Постер фильма

Внимание, спойлеры!

Авторы ленты прямо заявили, что Артур и его рыцари – Ланцелот, Гавейн, Тристан и другие были сарматами на службе Рима в Британии, но в момент нашествия саксов (предков воспетых МИД России англосаксов), заключают союз с местными кельтскими племенами – пиктами и дают бой оккупантам. А после победы бывший римский полководец Арториус становится британским королем Артуром и женится на героине Киры Найтли (та исполнила роль легендарной Гвиневры).



Сармат Артур на службе Рима / Кадр из фильма "Король Артур"

Критики жестко разгромили фильм – тот едва окупился в прокате. При бюджете в более 100 миллионов и затратах на маркетинг около 40 миллионов собрал лишь 200, чем отбил у продюсеров желание следовать успеху уже упомянутого "Гладиатора".



Сарматская конница из фильма "Король Артур"

При этом, пожалуй, главной претензией критиков было не то, что Тристан в фильме ведет себя как самурай, а остальные рыцари "круглого стола" больше напоминают персонажей любого фильма Гая Ричи (тот, кстати, позже буквально так и сделает в своей версии "Короля Артура"). Киноведов возмутила историческая неправдоподобность описанных событий. Критикам было трудно представить в Британии всадников из далеких степей, поскольку, в их системе координат в вымышленном мире возможен киммерийский воин Конан, но в реальном, пусть и древнем, нет места сармату Артуру.



Мадс Миккельсен в роли сармата Тристана / Кадр из фильма "Король Артур"

Что ж, теперь им придется извиняться задним числом. Наука встала на сторону Голливуда.

При чем здесь Украина?

Исследование британских ученых стало академической сенсацией и на него обратили внимания редакторы Би-Би-Си. Уважаемый научный корреспондент ведущего британского издания Паллаб Гош сделал рерайт статьи под игривым названием "Анализ ДНК разгадывает тайну 2000-летнего трупа". В ней господин Гош отметил, что ДНК определяют родиной мертвеца территории России, Армении и Украины.

Эта фраза впоследствии перекочевала в российскую версию Би-Би-Си (24 декабря) и украинскую (25 декабря). Там редакторы прибегли к локализации. Первые назвали свою версию безапелляционно – "В Британии обнаружили скелет человека, который жил 2 тысячи лет назад. Он пришел туда с территории современной России".

Вторые были более осторожны, их версия получила название: "Британские ученые разгадали секрет 2000-летнего трупа. Он мог быть из Украины ".

В материнской публикации на Current Biology не упоминаются ни Россия, ни Украина, только Армения. Но авторы указывают, что это не точное место, а лишь приблизительный ареал. Также они говорят, что Оффорд Клуни 203645, или Паннонии, или даже в Альпах.

Генетика в отличие от журналистики (утвердительный заголовок редакторов российской версии Би-Би-Си вызывает по меньшей мере удивление и не может не осуждаться учеными) не может дать точной информации о мобильности древнего человека.

Так все же Украина или Россия?

Ответа на этот вопрос нет – это может быть современная Украина или Россия, Кубань или кавказские республики. Или Венгрия, Грузия, Румыния, Болгария, Польша, Хорватия, Сербия, Франция или Италия. Сарматы не жили в нынешних политических границах. Более того, граница для них вообще была условным понятием, если не принимать во внимание римский лимес, который они отчаянно пытались преодолеть более 100 лет.

Несмотря на это, о сарматах мы знаем немало – это ираноязычная группа племен кочевых всадников. Их родиной считается Центральная Азия.

Сарматы появились на территории современной Украины в 3 веке до нашей эры и вытеснили прежних властителей степей – скифов.

Сарматы были очень воинственным и успешными в военном деле, собственно благодаря их постоянным войнам с Римом античные авторы так много о них и писали.

Для России нейминг "Сармат" является очень важным – так россияне назвали свою новейшую ракету, которой пугают сейчас весь мир. Также в настоящий момент Россия оккупировала украинские территории, где расположены собственно сарматские памятники, некоторые из них до сих пор неразведанные, а некоторые уничтожены в результате боевых действий. Также немало сарматских древностей просто украдены оккупантами и вывезены в Россию.

При этом в Украине сейчас принято стесняться собственного сарматского происхождения и говорить только о славянах. Конечно, это не так, ведь история значительно сложнее и далеко не линейная.

Сегодня прямыми потомками сарматов считают некоторые кавказские народы, в частности колонизированные Россией осетины, которые называют себя именем одного из сарматских племен – аланов.

Сарматы безусловно повлияли на генезис украинцев, также они оставили свой след в украинском языке.

В частности, сейчас считается, что слова "дбати – дбайливий", "бачити – обачний", "тривати – тривалий", "жвавий – жвавішати", "почвара – потвора", "кат – катувати" пришли в украинский, а также белорусский и польский языки именно из сарматского языка. От названия сарматского племени роксоланов происходит популярное украинское женское имя Роксолана, правда, оно более позднего происхождения и мало связано с собственно сарматами.

Хотим мы того или нет, но в нас течет кровь древних завоевателей сарматов, а ныне, благодаря британским ученым, мы знаем, что они оставили свой след также и на далеком северном острове.