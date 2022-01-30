Еще в конце 2021 года Сербия присоединилась к пятому пакету санкции Европейского Союза против Беларуси. Ограничения вводили из-за миграционного кризиса на границе.
Читайте также Белорусские пропагандисты заявили, что Украина хочет "захватить Полесье"
Кстати, тогда к санкции присоединились еще:
- Северная Македония,
- Черногория,
- Сербия,
- Албания,
- Исландия,
- Лихтенштейн,
- Норвегия.
Отметим, Сербия планирует стать членом ЕС, поэтому признание политики Лукашенко для нее совсем не на руку. 21 декабря 2021 года ЕС объединил Сербию и Черногорию в переговорах о членстве.
Беларусь ответила Сербии
27 января 2022 года режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко добавил Сербию и Лихтенштейн в список стран, из которых нельзя поставлять продовольствие.
Каких товаров не касается запрет:
- соли;
- детского питания;
- специализированной пищевой продукции, сведения о которой включены в единый реестр свидетельств о государственной регистрации продукции;
- товаров, предназначенных для производства детского, дошкольного и школьного питания, при подтверждении целевого назначения ввозимого товара;
- биологических активных добавок к пище;
- лекарственных препаратов – гомеопатические, витамины, минерал и витаминно-минеральные комплексы;
- медицинских изделий.
Беларусь ввела продовольственное эмбарго в отношении товаров из стран, которые "реализуют дискриминационную политику и осуществляют недружественные действия" в отношении Минска. Ограничения будут действовать в течение 6 месяцев.
Такие санкции Беларусь ввела также против стран ЕС, США, Канады, Северной Македонии, Великобритании, Албании и др.
Это может вас заинтересовать – Россия продолжает перебрасывать оружие в Беларусь: видео