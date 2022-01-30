Ще наприкінці 2021 року Сербія долучилася до п'ятого пакета санкції Європейського Союзу проти Білорусі. Обмеження запроваджували через міграційну кризу на кордоні.

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До речі, тоді до санкції долучилися ще:

Північна Македонія,

Чорногорія,

Сербія,

Албанія,

Ісландія,

Ліхтенштейн,

Норвегія.

Зауважимо, Сербія планує стати членом ЄС, тому визнання політики Лукашенка для неї зовсім не на руку. 21 грудня 2021 року ЄС об'єднав Сербію та Чорногорію у переговорах про членство.

Білорусь відповіла Сербії

27 січня 2022 року режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка додав Сербію та Ліхтенштейн у список країн, з яких не можна постачати продовольство.

Яких товарів не стосується заборона:

солі;

дитячого харчування;

спеціалізованої харчової продукції, відомості про яку включені до єдиного реєстру свідоцтв про державну реєстрацію продукції;

товарів, призначених для виробництва дитячого, дошкільного та шкільного харчування, при підтвердженні цільового призначення ввезеного товару;

біологічні активні добавки до їжі;

лікарські препарати – гомеопатичні, вітаміни, мінерал та вітамінно-мінеральні комплекси;

медичні вироби.

Білорусь запровадила продовольче ембарго щодо товарів з країн, які "реалізують дискримінаційну політику та здійснюють недружні дії" до Мінська. Обмеження діятимуть впродовж 6 місяців.

Такі санкції Білорусь запровадила також проти країн ЄС, США, Канади, Північної Македонії, Великої Британії, Албанії тощо.

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