Зокрема, уже були перші бої містах Хама, Хомс і Сувейда. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Росіяни втікають із частини сирійський міст

За даними ГУР, російські військові втекли із Хами, звідки евакуювалися до бази "Хмеймім". Там у них розташований координаційний штаб.

Російський генерал-полковник Алєксандр Журавльов заявив, що ситуація вийшла з-під контролю режиму Асада, який підтримує Росія.

"У Дамаску розпочались перші збройні заворушення – російські військові та дипломати аврально та терміново почали залишати столицю Сирії", – пишуть у ГУР.

Також втекли росіяни з військової бази в місті Хан-Шейхун. При цьому вони там покинули значний арсенал озброєння та техніки.

1 грудня 2024 року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан-Шейхуна – метою атаки, ймовірно, було знищення військової техніки Росії, яка перейшла до опозиційних сил,

– також розповіли у розвідці.

Така паніка серед російських військових та їхні втечі призвели до активного поширення в арабомовних медіа, що нібито провальний командувач контингенту Росії генерал Кісєль може піти у відставку.

Тим часом у Москві "на килим" викликали полковника Вадіма Байкулова. Він був командиром одного із підрозділів російських спецпризначенців. У нього хочуть дізнатися, як так сталося, що його особовий склад загинув, а військова техніка була відібрана в Алеппо.