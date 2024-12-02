Зокрема, під ударами опинилося місто Ідліб, що на півночі Сирії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Financial Times, а також російські пропагандистські ЗМІ.

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Сирійські міста потерпають від бомбардувань

Reuters із посиланням на військові джерела повідомляє, що літаки завдали удару по утримуваному повстанцями місту Ідліб на півночі Сирії в неділю, 1 грудня. Під атакою опинився багатолюдний житловий район у центрі міста, яке є найбільшим пунктом в повстанському анклаві поблизу кордону з Туреччиною.

За даними видання, там близько 4 мільйонів людей живуть в імпровізованих наметах і житлових будинках. Внаслідок ударів загинули щонайменше 7 людей, десятки місцевих отримали поранення. Водночас Сирія і Росія переконують, що ціляться на укриття повстанських груп і заперечують напади на цивільне населення.

Незадовго до цього, у суботу, російські та сирійські літаки бомбардували інші міста в провінції Ідліб, які повністю перейшли під контроль повстанців. Згодом сирійська армія заявила, що відвоювала кілька міст, які були захоплені повстанцями протягом останніх днів.

Своєю чергою повстанці кажуть, що просунулися далі на південь від Алеппо і захопили місто Хансір, намагаючись перерізати головний шлях постачання армії до Алеппо. Їхні джерела повідомили, що вони також захопили одну з головних промислових зон країни, йдеться про маєток шейха Наджара.

Водночас FT пише, що напередодні просування повстанців дещо сповільнилося. Вони намагалися заскочити у велике місто Хама, яке лежить на дорозі в Дамаск, а також заявили про захоплення низки менших міст у провінції Хама. Однак сирійська влада це заперечує.

Водночас російські пропагандисти, посилаючись на "Центр з примирення ворогуючих сторін у Сирії", повідомляють, мовляв, армія Сирії за сприяння ПКС Росії відбиває так звану "терористичну агресію" в провінціях Ідліб, Хама та Алеппо, за минулу добу нібито знищено щонайменше 320 повстанців і 63 одиниці техніки.