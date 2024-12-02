В частности, под ударами оказался город Идлиб, что на севере Сирии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и Financial Times, а также российские пропагандистские СМИ.

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Сирийские города страдают от бомбардировок

Reuters со ссылкой на военные источники сообщает, что самолеты нанесли удар по удерживаемому повстанцами городу Идлиб на севере Сирии в воскресенье, 1 декабря. Под атакой оказался многолюдный жилой район в центре города, который является крупнейшим пунктом в повстанческом анклаве вблизи границы с Турцией.

По данным издания, там около 4 миллионов человек живут в импровизированных палатках и жилых домах. В результате ударов погибли по меньшей мере 7 человек, десятки местных получили ранения. В то же время Сирия и Россия убеждают, что целятся на укрытия повстанческих групп и отрицают нападения на гражданское население.

Незадолго до этого, в субботу, российские и сирийские самолеты бомбили другие города в провинции Идлиб, которые полностью перешли под контроль повстанцев. Впоследствии сирийская армия заявила, что отвоевала несколько городов, которые были захвачены повстанцами в течение последних дней.

В свою очередь повстанцы говорят, что продвинулись дальше на юг от Алеппо и захватили город Хансир, пытаясь перерезать главный путь снабжения армии в Алеппо. Их источники сообщили, что они также захватили одну из главных промышленных зон страны, речь идет об имении шейха Наджара.

В то же время FT пишет, что накануне продвижение повстанцев несколько замедлилось. Они пытались заскочить в крупный город Хама, который лежит на дороге в Дамаск, а также заявили о захвате ряда меньших городов в провинции Хама. Однако сирийские власти это отрицают.

В то же время российские пропагандисты, ссылаясь на "Центр по примирению враждующих сторон в Сирии", сообщают, мол, армия Сирии при содействии ВКС России отражает так называемую "террористическую агрессию" в провинциях Идлиб, Хама и Алеппо, за минувшие сутки якобы уничтожено не менее 320 повстанцев и 63 единицы техники.