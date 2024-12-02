В частности, уже были первые бои городах Хама, Хомс и Сувейда. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Россияне бегут из части российских городов

По данным ГУР, российские военные бежали из Хамы, откуда эвакуировались на базу "Хмеймим". Там у них расположен координационный штаб.

Российский генерал-полковник Александр Журавлев заявил, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада, который поддерживает Россия.

"В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки – российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии", – пишут в ГУР.

Также сбежали россияне с военной базы в городе Хан-Шейхун. При этом они там покинули значительный арсенал вооружения и техники.

1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна – целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники России, которая перешла к оппозиционным силам,

– также рассказали в разведке.

Такая паника среди российских военных и их бегства привели к активному распространению в арабоязычных медиа, что якобы провальный командующий контингента России генерал Кисель может уйти в отставку.

Тем временем в Москве "на ковер" вызвали полковника Вадима Байкулова. Он был командиром одного из подразделений российских спецназовцев. У него хотят узнать, как так произошло, что его личный состав погиб, а военная техника была отобрана в Алеппо.