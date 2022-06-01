Также на этом направлении появились многие россияне, для которых война в Украине завершилась навсегда. Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг" за 31 мая.

Заметьте Враг на Юге вертолетами, "Пионами" и "Ураганами" пытался атаковать тылы и позиции ВСУ

Какие потери врага на Юге

В районе Добрянки, на севере Херсона, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв. Вместо проникновения в тыл наших подразделений, кафиры получили только отпор украинских стрелков. Эта обстрелянная ДРГ отступила на исходные позиции.

Развитие событий в нашей операционной зоне насыщенное и динамичное. Продолжаются боевые действия на линии столкновения,

– подытожили сутки в ОК "Подень".

Там добавили, что ВСУ на Юге в течение суток не только защищали позиции, но и атаковали. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили:

70 военных врага;

самоходную артиллерийскую установку;

2 зенитных установки;

2 гаубицы "Мста-Б";

4 единицы бронированной техники;

5 военных автомобилей.

Также удалось подавить 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.

А что касается обороны позиций, то ради своей безопасности наши воины "приземлили" российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Это сделали служащие зенитно-ракетного подразделения.

Могут готовить высадку

Сейчас наша разведка не видит реальной угрозы высадки десанта из моря на Юге. Однако до сих пор остается возможность попытки подходов и высадки ВРГ на берег. Также враг может попытаться это сделать в устье Дуная. Поэтому ВСУ готовятся "тепло" встретить россиян и там.

Детальнее о ситуации на Юге страны 31 мая: смотрите видео

Также уничтожили две морские мины

Поскольку Черное море сейчас штормит, там продолжают срываться с якоря разбросанные россияне морские мины. Только за 31 мая на побережье Одесщины прибыло сразу 2 таких боеприпаса.

Одну из мин увезли для обезвреживания в безопасное место. А вот другую успели заметить еще в воде, потому ее там и взорвали.

Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения,

– призывали в командовании.

Стоит отметить, что ранее уже призывали южан страны воздержаться от пляжного отдыха. Ведь, кроме опасности враждебных действий, во многих местах также приняли меры по недопущению высадки десанта.

Обратите внимание! По предварительным данным российские войска сбросили в от 400 до 600 морских мин .

Накануне россияне частично вывели корабли из Черного моря: смотрите видео