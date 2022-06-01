Также на этом направлении появились многие россияне, для которых война в Украине завершилась навсегда. Об этом сообщили в возведении оперативного командования "Юг" за 31 мая.
Заметьте Враг на Юге вертолетами, "Пионами" и "Ураганами" пытался атаковать тылы и позиции ВСУ
Какие потери врага на Юге
В районе Добрянки, на севере Херсона, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась совершить прорыв. Вместо проникновения в тыл наших подразделений, кафиры получили только отпор украинских стрелков. Эта обстрелянная ДРГ отступила на исходные позиции.
Развитие событий в нашей операционной зоне насыщенное и динамичное. Продолжаются боевые действия на линии столкновения,
– подытожили сутки в ОК "Подень".
Там добавили, что ВСУ на Юге в течение суток не только защищали позиции, но и атаковали. Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация уничтожили:
- 70 военных врага;
- самоходную артиллерийскую установку;
- 2 зенитных установки;
- 2 гаубицы "Мста-Б";
- 4 единицы бронированной техники;
- 5 военных автомобилей.
- Также удалось подавить 2 командно-наблюдательных пункта батальонных тактических групп противника.
А что касается обороны позиций, то ради своей безопасности наши воины "приземлили" российский разведывательный беспилотник "Орлан-10". Это сделали служащие зенитно-ракетного подразделения.
Могут готовить высадку
Сейчас наша разведка не видит реальной угрозы высадки десанта из моря на Юге. Однако до сих пор остается возможность попытки подходов и высадки ВРГ на берег. Также враг может попытаться это сделать в устье Дуная. Поэтому ВСУ готовятся "тепло" встретить россиян и там.
Детальнее о ситуации на Юге страны 31 мая: смотрите видео
Также уничтожили две морские мины
Поскольку Черное море сейчас штормит, там продолжают срываться с якоря разбросанные россияне морские мины. Только за 31 мая на побережье Одесщины прибыло сразу 2 таких боеприпаса.
Одну из мин увезли для обезвреживания в безопасное место. А вот другую успели заметить еще в воде, потому ее там и взорвали.
Прислушайтесь к оговоркам сил обороны, будьте бдительны и внимательны, не подвергайте себя опасности в зонах запрещенных для посещения,
– призывали в командовании.
Стоит отметить, что ранее уже призывали южан страны воздержаться от пляжного отдыха. Ведь, кроме опасности враждебных действий, во многих местах также приняли меры по недопущению высадки десанта.