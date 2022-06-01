Також на цьому напрямку з'явилося багато росіян, для яких війна в Україні завершилася назавжди. Про це повідомили у зведенні оперативного командування "Південь" за 31 травня.

Зауважте Ворог на Півдні гелікоптерами, "Піонами" й "Ураганами" намагався атакувати тили та позиції ЗСУ

Які втрати ворога на Півдні

В районі Добрянки, на півночі Херсонщини, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася здійснити прорив. Замість проникнення в тил наших підрозділів, окупанти отримали лише відсіч українських стрільців. Ця обстріляна ДРГ відступила на вихідні позиції.

Розвиток подій в нашій операційній зоні насичений та динамічний. Тривають бойові дії на лінії зіткнення,

– підсумували добу в ОК "Підень".

Там додали, що ЗСУ на Півдні протягом доби не лише обороняли позиції, а й атакували. Українські ракетно-артилерійські підрозділи й авіація знищили:

70 військових ворога;

самохідну артилерійську установку;

2 зенітних установки;

2 гаубиці "Мста-Б";

4 одиниці броньованої техніки;

5 військових автомобілів;

також вдалося подавити 2 командно-спостережних пункти батальйонних тактичних груп противника.

А щодо оборони позицій, то заради своєї безпеки наші воїни "приземлили" російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10". Це зробили службовці зенітно-ракетного підрозділу.

Можуть готувати висадку

Зараз наша розвідка не бачить реальної загрози висадки десанту з моря на Півдні. Проте досі залишається можливість спроби підходів та висадки ДРГ на берег. Також ворог може спробувати це зробити в гирлі Дунаю. Тому ЗСУ готуються "тепло" зустріти росіян і там.

Детальніше про ситуацію на Півдні країни 31 травня: дивіться відео

Також знищили дві морські міни

Оскільки Чорне море зараз штормить, там продовжують зриватися з якоря морські міни, які розкидали росіяни. Лише за 31 травня на узбережжя Одещини прибило одразу 2 таких боєприпаси.

Одну з мін відвезли для знешкодження в безпечне місце. А ось іншу встигли помітити ще у воді, тому її там і підірвали.

Дослухайтеся до застережень сил оборони, будьте пильними та уважними, не наражайте себе на небезпеку в зонах заборонених для відвідування,

– закликали в командуванні.

Варто зауважити, що раніше вже закликали жителів Півдня країни утриматися від пляжного відпочину. Адже, окрім небезпеки ворожих дій, в багатьох місцях також вжили заходів із недопущення висадки десанту.

Зверніть увагу! За попередніми даними російські війська скинули в від 400 до 600 морських мін.

Напередодні – росіяни частково вивели кораблі з Чорного моря: дивіться відео