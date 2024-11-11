Дания закупит для Украины оружие украинского производства на несколько сотен миллионов евро, передает 24 Канал со ссылкой на заявление Минобороны.

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Отмечается, что Минобороны Украины и Минстратегпром вместе с Минобороны Дании заключили соглашения о поставках вооружения.

Договоренности предусматривают, что Дания закупит для Украины оружие у украинских оборонных компаний на общую сумму примерно 535 миллионов евро. Копенгаген будет рассчитываться не только собственными средствами. К закупке присоединится правительство Швеции. Также будут использованы проценты от замороженных российских активов.

Известно, что Дания первой начала закупку вооружения непосредственно у украинских оборонных предприятий.

"Датская модель" сотрудничества – не только солидарность, но и решимость в поддержке нашей борьбы за свободу и суверенитет,

– отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

По результатам сделок украинские производители вооружения и техники как государственные, так и частные – поставят ВСУ самоходные артиллерийские установки, ударные беспилотники, противотанковое оружие и ракетное вооружение.

К слову, Франция отправит ВСУ дополнительную партию ракет SCALP и ракеты Mistral для ПВО.