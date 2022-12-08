Германия готовит для Украины САУ RCH 155: как они помогут при наступлении

Германия согласилась продать для Украины 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155. Это эффективная САУ, в которой есть очень интересная "изюминка".

Об этом 24 канала рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт и лётчик-инструктор Роман Свитан. Он предполагает, что украинские военные уже научились пользоваться этими САУ во время соответствующих учений на территории НАТО.

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САУ имеет интересную "изюминку"

Как отмечает Свитан, это одна из новейших немецких разработок, которая будет неприятна для оккупантов. Эта артиллерийская установка имеет интересную особенность.

Есть интересная "изюминка". Она может стрелять не останавливаясь. Это очень важно для контрбатарейной борьбы и наступательных задач. Дальность стрельбы – до 40 километров. Также можно стрелять снарядами "EXCALIBUR". Хорошая САУ,

– отметил Свитан.

Свитан рассказал о "изюминке" немецкого САУ RCH 155: смотрите видео

Пока немцы не передают большое количество этих САУ. Но и 18 единиц – неплохо. Это позволит сформировать дивизион или 3 батареи по 6 штук. Но здесь даже одна установка поможет выполнить много "поштучных" задач.

Свитан подчеркивает, что это неудобная и необычная техника для оккупантов. Если с оружием советских образцов захватчики встречались на поле боя, то с такой техникой нет.

Германия согласовала продажу Украины САУ RCH 155: коротко.